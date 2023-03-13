澳門兇殺案46歲女伏屍賓館　港男涉殺人被捕　遭押返現場重組案情

澳門昨日（12日）揭發兇殺案，一名46歲女子伏屍賓館內，頭部有不尋常傷痕。司警調查後拘捕一名香港男子，今日（13日）下午約4時將疑犯押返案發的賓館進行案件重組，疑犯黑布蒙頭，雙手反鎖，在賓館完成案情重組時手持一個黑色行李篋等物品，懷疑與案件有關。



司警在涉案賓館帶走多袋證物，包括床單、枕頭和死者的個人物品，並將多個環境樣本帶返警局調查。（澳廣視提供）

事發於昨日（12日）早上10時許，澳門司警接報，澳門中區一間賓館客房內發現一具女性屍體，司警到場調查，證實46歲女死者是澳門居民，頭部有多處不尋常傷痕，案件暫時列作兇殺案，交調查科跟進。至昨午5時許，司警在涉案賓館帶走多袋證物，包括床單、枕頭和死者的個人物品，並將多個環境樣本帶返警局調查，涉案酒店客房暫時封閉。

澳門司警發言人鍾錦良交代案情時指，案發後展開嚴重犯罪現場勘查程序，以及多個部門協同合作調查，約10個小時後在新口岸區拘留一名香港男子，今日（13日）將疑犯押返案發現場和嫌疑人懷疑經過的地方三盞燈進行案情重組，現場調查工作由刑事調查廳廳長、侵犯人身罪案科主管親自監督。

至於疑犯身份、犯案原因及行兇手段等，鍾錦良指仍在整理有關資料，預料將於明日（14日）在特別新聞發布會公布。