警青衣青華苑搗毒品倉檢$80萬冰毒　兩16歲少年涉販毒被捕

警方在青衣青華苑一個住宅單位，搗破一個毒品儲存倉兼分銷中心，檢獲1.1公斤懷疑冰毒，市值約80萬元，並拘捕居於單位的兩名16歲輟學少年，相信兩人以每次2000元至5000元報酬，受聘作為毒品儲存倉倉主及運毒。



警方在青衣青華苑一個住宅單位，搗破一個毒品儲存倉兼分銷中心，檢獲1.1公斤懷疑冰毒，市值約80萬元。探員展示檢獲的證物。（王譯揚攝）

警方將軍澳警區特別職務隊探員經過查後，鎖定一個位於青華苑的單位，在今午（14日）3時展開拘捕行動，在單位外截查兩名均為16歲的本地少年，在其中一名報稱無業的少年身上，檢獲16包共重360克的懷疑冰毒，之後再在其租用的單位內，檢獲750克懷疑冰毒。該名少年與同樣居於涉案單位、報稱廚師的另一名少年，均涉「販毒」罪名被捕，兩人相信為朋友關係，正被扣查。

將軍澳警區特別職務隊主管督察胡兆煒表示，涉案毒品儲存倉相信由去年11月開始運作，單位同時是一個毒品分銷中心，警方在行動中共檢獲約50包懷疑冰毒，相信原本打算分銷到新界南及九龍東地區。

將軍澳警區特別職務隊主管督察胡兆煒交代案情。（王譯揚攝）

警方指出，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪最高可判處終身監禁及罰款500萬元。胡兆煒提醒年輕人勿貪一時之利而以身試法，市民如發現非法活動，應馬上向警方舉報。