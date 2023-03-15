葵芳閣六旬婦回家撞破熟人爆竊遭鐵筆扑斃　警已掌握疑兇身份

葵涌葵芳閣昨晚（14日）驚揭由熟人所為的爆竊謀殺案。警方交代案情時指，六旬女戶主昨午與同居男友飲茶後獨自回家，卻撞正一名賊匪爆竊，疑犯狠下毒手，以鐵筆狂扑事主頭部後逃去。女戶主頭部多處重創，直至5小時後男友回家始揭發慘案，惜她已返魂乏術，當場證實死亡。客廳則遺下被撬過的夾萬，惟賊人未能成功，只掠去女死者部份個人財物。警方相信疑匪與死者認識，已掌握其身份及作出通緝。



今日（15日）凌晨約3時半，新界南刑事總部（行動）陳志昌警司在案發葵芳閣對開交代案情。陳警司指，昨晚約7時半警方接獲報案，指有人倒臥於葵芳閣3座一單位內。人員到場後，發現該單位的63歲女戶主倒臥屋內，毫無知覺，其頭部多處受傷，已明顯死亡。

警方經調查後，相信女戶主昨午2時與同居男友外出飲茶後回家；直至晚上7時半男友回家時揭發事件。警方發現屋內遺有一支不屬於該單位的鐵筆，且染有血漬；單位內則有明顯被搜掠痕跡，一個內有現金及金器的夾萬被拖出客廳，曾經被人嘗試用工具撬開，但未能成功；而女死者部份個人財物則不翼而飛。

死者屍體於今日（15日）凌晨由仵工舁送殮房。（黃江奇攝）

警方翻看閉路電視片段追查後，相信女戶主於昨午2至3時回家，撞破疑犯正在屋內爆竊，疑犯遂用案中鐵筆攻擊女戶主頭部，將其殺害。警方已掌握一名中國籍疑犯的身份，並相信他與受害人認識，現正追緝他歸案，並追查他如何入屋、與死者確實關係及案中損失總值等。陳志昌強調，警方絕不容忍嚴重暴力罪案，必定全力緝兇，嚴正執法。