機管局測試電腦系統出故障　機場離境大堂排長龍　8時起漸復常

香港國際機場離境大堂登機系統出現故障，導致大批旅客未能登機，現時離境大堂大排長龍，今早7時，有網民在facebook表示延誤15分鐘後方成功登機。據了解，離境大堂A至E登機櫃位有系統故障，導致航空公司未能發出登機證，當中包括國泰航空。機管局網頁顯示多班國泰航空班機延誤。



離境旅客李先生原訂乘搭10時25分國泰航空班機前往台北，今早（16日）上午7時許抵達香港機場已見大排長龍。他排隊超過2小時，逐漸櫃台開始運作，加上人龍分流，終於上午9時25分左右完成登記手續，可以過海關等候上機。

朱先生在商台節目表示，今早上午7時許抵達機場，預計乘搭9時20分國泰班機前往印尼雅加達，但「一入到去（機場）見到好多人，初初以為咁多人去旅行，但check in counter（登機櫃位）無人（職員）。」他查詢下得知因電腦系統故障，航空公司未能發出登機證，陸續安排9時許上機的旅客到另一候機區辦理手續。

機管局表示，今日凌晨進行定期系統測試，期間發現系統出現問題，影響位於南面離港大堂的A至E段的登記流程。機管局已即時啟動緊急應變機制，並通知相關航空公司，在處理問題期間安排受影響之航空公司及旅客使用其他登記行段及北面離港大堂。現時，部分受影響的設施於今早8時逐漸回復正常運作，對為旅客帶來不便表示歉意。

香港國際機場離境大堂排長龍。（余俊亮攝）