KOL張欣欣男友人上月遭刀手伏擊　警一連兩日拘7男1女

網紅張欣欣的男友人Alexander上月15日在西環山道遭刀手伏擊，警方昨日（15日）及今日（16日）在全港各區採取行動，拘捕7名年齡介乎25至62歲的本地男子，以及一名31歲本地女子，涉嫌串謀傷人，所有被捕人現正被扣留調查。警方拘捕行動仍然繼續，不排除有更加多人被捕。

警方重申有能力及決心處理嚴重罪行，絕不姑息任何暴力罪案，並會竭盡所能保護市民的性命安全及將匪徒繩之於法。



▼2月15日案發經過▼



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案發於今年2月15日，洋名Alexander的31歲姓黃男事主與3名友人打邊爐後，於晚上11時許離開餐廳，到西營盤山道72號對開聊天，突遭3名突然有3名20至30歲中國籍男子，持刀從一輛私家車跳出襲擊Alexander，然後登上由同黨駕駛的接應私家車，沿山道往皇后大道西方向離開。Alexander全身多處受傷，清醒送瑪麗醫院治理。警方之後追緝4名20至30歲的男子，身高約1.7至1.8米，中等身材，案發時身穿黑色衣物及戴口罩，至昨日及今日合共拘捕8人。

↓↓Alexander IG 不時上載他與張欣欣的合照↓↓

