慈雲山電塔冒火光　全港多區電燈閃動　消防接過百宗困𨋢│有片

昨晚（16日）約11時半，荃灣、青衣、慈雲山、天水圍及柴灣等多區市民，分別發現室內電燈曾經「閃一閃」的情況。慈雲山區更有居民表示聽到爆炸聲、及看見望向沙田坳附近的電塔有火光，並拍照放在社交平台上。網上有片段顯示，事發時有電塔閃出一下巨型火光，照亮整個天空。

由於新界及九龍的電力均由中電供應，有市民擔心中電是否有設施發生事故。《香港01》記者駕車前往慈雲山採訪途中，發現飛鵝山一個電塔有火光閃過，未知與事件有無關連。消防及中電人員趕至現場調查，《香港01》正向中電了解事件。此外，消防發佈在16日晚上11時半至17日凌晨零時30分的求助記錄，全港最少有100宗升降機困人事故、逾20宗火警鐘誤鳴。



中電發言人回覆指，昨天(3月16日)晚上約11時26分至今日(3月17日)凌晨約12時6分，中電位於慈雲山的40萬伏特高壓供電系統曾經錄得數次電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。部分客戶有可能會遇到燈光轉暗或閃爍的情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電的工程人員正了解事故原因。中電就事件引起客戶不便致歉。



電塔冒出火光。(圖片來源：FB慈雲山資訊交流／Yau Ka Lun Alan)

香港消防處在17日凌晨1時左右，於社交網站發出「九龍及新界電壓驟降特別通知」，指九龍及新界部分地區昨日（3月16日）下午11時26分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故。如市民受到相關事故影響，請保持鎮定，消防處正進行救援行動及處理相關事故。

《香港01》記者在相若時間，發現在荃灣區的辦公室電燈，先後三度「黑一黑」，隨即如常運作。青衣區有網民在facebook表示，長發商場電燈曾

「閃一下」；慈雲山區亦有多名市民表示發現「跳一跳電」或「啲燈閃左（咗）一下」，更有人表示聽到爆炸聲或「睇到山上電塔跳火」。網民Jimmy Leung指：「我係街，閃左下白光，超級光，連頭上天橋都睇唔到，跟住好大聲係蒲崗村道公園方向傳出」；網民James Ng則指「我喺屋企拉埋窗簾都知出面閃左下，勁光」。



警方則表示，於晚上約11時35分至11時50分，接獲黃大仙及慈雲山區數宗報案，報案人表示發現山邊有濃煙及類似閃電的閃光，或聽到「嘭」一聲及看見閃光。

現場消息稱，中電人員在場了解情況後，發現其中一個電塔的中央位置，出現一些閃燈，但電塔該位置原本應該無有裝設燈號，不排除有異物曾進入電塔，但由於黑夜，未能深入檢視，須待日間入作深入調查。

其中一個電塔中間位置有閃燈，但不尋常，須待日更再調查。(黃江奇攝)

中電人員到場調查事件。(黃江奇攝)