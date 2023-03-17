警旺角黃大仙搗兩非法賭場　拘16男包括一雙程證內地賭客

旺角警區及黃大仙警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，今日（17日）下午在區內，分別搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，以及一個懷疑非法麻雀賭場，合共拘捕16名男子，包括15名本地人及一名內地人。據了解，被捕內地男賭客持雙程證。



旺角警區特別職務隊人員搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，拘捕6名男子，警員將被捕人押上警車。（警方提供）

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經調查後，今日（17日）下午在區內展開代號「蓄勢」 的反非法賭博行動，突擊搜查通菜街39號一個住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場。警員在單位內拘捕一名30歲姓林本地男子，涉嫌「管理賭博場所」；另外年齡介乎28至42歲的4名本地男子及一名內地男子，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警方共檢獲3部釣魚機、一部射擊遊戲機、一部昆蟲遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約700元賭款。

行動中，警方共檢獲3部釣魚機、一部射擊遊戲機、一部昆蟲遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約700元賭款。（警方提供）

另外，黃大警區特別職務隊人員則於今午約5時半，在區內進行反賭博行動，突擊搜查黃大仙爵祿街一個住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭場，拘捕一名74歲姓盧本地男子，涉嫌「經營賭博場所」；另有9名本地男子，年齡介乎56至86歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，全部人獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。行動中警員檢獲兩張麻雀枱、約3000元賭款及一批賭具。

黃大仙警區特別職務隊人員搗破一個懷疑非法麻雀賭場，拘捕10名男子，警員將被捕人押上警車。（警方提供）

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方呼籲市民守法及嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。