大角咀護老院院友互相推撞　74歲翁倒地留醫一日不治　警列誤殺案

大角咀發生誤殺案。上周五（17日）上午9時22分，埃華街99號護老院職員報案，指兩名分別74歲姓陳及75歲姓韋男子互相推撞。期間陳翁跌倒地上，他沒有表面傷痕，清醒被送往廣華醫院治理，但昨日（18日）上午10時06分被證實死亡，死因有待驗屍確定。旺角警區重案組接手調查案件，並於昨日以涉嫌誤殺在旺角拘捕與死者推撞的韋翁。被捕人現正被扣留調查。



記者到涉事護老院了解，職員對命案三緘其口，稱不便透露。

近年老人院兇案



2021年4月23日：屯門青翠徑11號一間安老院一名八旬翁昏迷，送院後不治。警方拘捕一名七旬老翁涉嫌謀殺。

2019年5月16日﹕秀茂坪順天邨順天街市地下一間老人院，警方接獲打鬥案，發現85歲老婦暈倒，延至晚上不治，另一名89歲女院友被控「誤殺」。被告應訊及受查期間胡言亂語，疑精神有異，還柙小欖精神病治療中心。

2018年6月9日：沙田小瀝源村萬福老人院一名76歲老翁昏倒後不治，家屬起疑報案，警方翻看「天眼」揭發死者曾與人爭執及被推跌，一名74歲男院友涉嫌「誤殺」被捕，還柙約4個月後，因敗血病及多重器官衰竭不治。

2017年12月18日：大埔舊墟直街劍橋老人院一名93歲老翁，懷疑遭78歲男院友襲擊後不治，警方當時以涉嫌「謀殺」將疑犯拘捕。

2016年4月6日：將軍澳靈實胡平頤養院88歲老翁周利鴻，突用渠蓋襲擊兩名分別80及84歲的卧床男院友，釀成一死一傷。周事後被控「誤殺」及「傷人」，陪審團裁定被告患有腦退化症，不適宜答辯，最終法官判他入住青山醫院接受無限期醫院令。