皇崗口岸巴士站爆「4打1」圍毆　金髮男寡不敵眾　乘客拍片觀看

網上今日（21日）流傳一段短片，皇崗口岸跨境全日通巴士站發生「4打1」毆鬥事件，4名男子向一名金髮男子拳腳並用圍毆，旁邊雖然有一名女子嘗試勸阻不果，遇襲男子一度還擊，但寡不敵眾，最終有人以身保護遇襲男，才能分開雙方。影片引來網民熱烈討論，紛紛留言指「不講武德4抽1」、「扯火扯上腦啫」。



現場氣氛最初風平浪靜。（網上影片截圖）

該條短片片長大約25秒，顯示夜晚時分，相信事發地點是皇崗口岸跨境全日通巴士站，有人從車內拍攝，片中可見，現場氣氛最初風平浪靜，但突然車外站頭4名男子包圍一名金髮男子，先後出拳出腳腿圍毆對方。旁邊有一名女子試圖勸阻雙方，但眾人打得興起沒有理會，現場傳出多下女聲呼叫「喂」字，其間遇襲男子嘗試還擊，但雙拳難敵四手，最終有另一名男子人索性用身護住遇襲男子，成功化解攻勢，繼而分開雙方，影片便結束。

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毆鬥引來不少巴士乘客注意，其他人更站立觀看，相信巴士司機為求自保和保護乘客，一度關上車門，以免「戰火」蔓延至車內。

影片被上載至社交網站包括facebook及抖音，引來不少網民熱烈討論，紛紛笑言「不講武德4抽1」、「呢度擂台嚟，經常打」、「扯火扯上腦啫」。