騙徒「家庭式」呃政府百分百擔保貸款　涉款$4900萬　警拘19人

疫情下政府推出「百分百擔保特惠貸款」，協助中小企度過難關，但有騙徒覷準機會，利用虛假文件申請，警方商業罪案調查科展開五浪代號「擊築」的執法行動，在最新一次行動中拘捕19人，發現被捕人關係錯綜複雜，包括夫妻和兄弟姐妹，透過11間公司遞交12個申請，被捕人在涉案11間公司的角色重疊，其中一名公司董事同時是10間公司的員工，報稱數個月薪金高達170萬元，最終有9間公司成功獲得4,900萬元貸款，商業罪案調查科凍結涉案戶口，金額高達4,000萬元，繼續追查貸款流向，不排除充公被捕人資產。



警方檢獲大量文件。（梁偉權攝）

涉案12男7女年齡介乎34至70歲，大多互相認識，包括4對夫婦、4兄弟姐妹，報稱公司董事、商人、家庭主婦、廚師、教練，涉嫌「串謀詐騙」罪名被捕，行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

商業罪案調查科總督察莫麗瓊指出是次案件特別之處，被捕人關係千絲萬縷，而且被捕人在涉案11間公司的角色重疊，其中一名公司董事同時是其餘10間公司的員工，數個月薪金高達170萬元，另外，涉案公司獲得貸款後，其聘用的員工月薪很快降低，跌至5000元或更少，甚至終止聘用，此外，涉案11間公司中，其中10間公司巧合地聘用同一間秘書公司。

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莫指出，部門一直和銀行展開情報交流，因而揭發案件，今日（22日）作出拘捕行動，警方亦搜查多個地方，包括涉案11間公司、被捕人的住處、為涉案公司提供服務的秘書公司、檢獲員工紀錄、強積金和銀行文件，以及電子設備，同時凍結涉案戶口，涉及4,000萬元。

商業罪案調查科高級督察劉美彤亦交代案件細節，涉案11間公司部分從事資料科技行業和有關顧問業務，部分公司使用相同營業地址和電話，大部分更是空殼公司，騙徒提供由自己核實的虛假公司財務報表，製造虛假出糧紀錄，利用強積金供款紀錄製造高薪聘請多名員工的假帳，以便申請更大貸款額，例如有被捕人的薪金由1萬元升至8萬元。另外，涉案公司一般只會提供2個月的強積金供款紀錄，而且即將申請貸款前才會聘用涉案員工，他們更是同一日受僱，大量強積金供款紀錄顯示有「影子員工」多重受僱。

商業罪案調查科警司葉永林（中）、總督察莫麗瓊（左）和高級督察劉美彤（右）交代案情。（梁偉權攝）

劉又說，其中9間公司成功獲得4,900萬元貸款，當貸款匯至公司戶口後，短時間內被匯至騙徒的個人戶口，抑或以現金形式提走，由於騙徒關係複雜，人數和公司數目較多，而且有大量文件，增加警方調查困難，但警方繼續追查貸款流向，亦向被捕人進行財富調查，考慮充公資產。

商業罪案調查科警司葉永林表示，部門2021年開始接收多達12宗舉報，指有騙徒就政府為紓緩中小企壓力而推出的貸款計劃提交虛假申請，涉及300個申請和超過14億元，連同今次案件，總共拘捕175人，警方繼續和業界及持份者合作打擊相關騙案，提醒市民切勿鋌而走險。