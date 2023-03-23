兩大牛路中角對角決鬥　司機邊拍片邊笑　網民：先生唔好打交！

先生唔好打交，有事慢慢講！網上近日流傳一條影片，見到兩隻流浪牛霸佔行車路一起低頭，角對角鬥力，戰況相當激烈，最終其中一隻牛佔了上風，推開對方三步。現場所有車輛因兩牛路上激鬥而被迫停下，但無人響號阻止，拍片者甚至發出笑聲。影片引來不少網民討論，詢問何時何地發生，亦有人留言形容「有免費鬥牛比賽睇千載難逢！」，亦有人笑稱為何唔有人上前勸阻，應說句「先生唔好打交」。



兩隻流浪牛霸佔行車路一起低頭，角對角鬥力，戰況相當激烈。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

facebook群組「車cam L（香港群組）」今日上載一條影片，片長大約27秒，現場是雙線雙程行車，只見兩隻流浪牛路中心低頭角力，左邊一隻牛站在雙白線上，右邊同類則矗立於右邊行車線，兩牛各不相讓，右牛一度推開左牛一小步，但局勢持續僵持，兩牛甚至累得牛頭貼地。

兩隻大牛馬路對決逐格睇：

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但過了20多秒後，情況稍微明朗，左牛突然發力，用角推開同類，趁勢走前離開雙白線，右牛後退三步，但仍然不服輸繼續鬥力，此時，兩牛已經完全站在右邊行車線，影片便結束，未知最後哪隻牛勝出。

現場兩邊所有車輛因兩牛激鬥而被迫停下，但沒有司機響號阻止，拍片者一邊觀看，一邊發出笑聲，由於他停在左邊行車線位置，相信他可以跟隨前車離開，但右邊車輛未知何時駛走。

影片引來不少網民熱烈討論，有人詢問何時何地發生，亦有網民紛紛留言指「成班花生友」、「點解冇人勸交？」、「先生唔好打交」、「有免費鬥牛比賽睇千載難逢！」、「砵佢會點？」、「真正鬥牛」。