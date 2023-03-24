九龍城的士遭乘客箍頸行劫　司機中刀急煞釀車禍　行家退賊兼救車

九龍城發生驚險的士劫案及車禍。今日（24日）凌晨約2時半，一輛的士沿太子道東快線往旺角。途至沙浦道富豪東方酒店對開時，車上男乘客突然亮出一把30厘米長利刀指嚇兼箍頸打劫。男司機以手擋格，慌忙煞車，尾隨一輛「小露寶」混能的士猝不及防，收掣不及撞前；刀匪事敗落車往觀塘方向逃去。姓李（61歲）司機手部中刀浴血，沒有財物損失，事後由救護車送往伊利沙伯醫院治理；「小露寶」姓胡（45歲）男司機在場協助調查。



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「小露寶」司機胡先生憶述，前面的士突然急煞，他收掣不及撞前，當時還以為是交通意外，落車上前了解，不料映入眼簾的卻是一幕血腥畫面。胡說：「（賊人）用把刀項住司機條頸，見到有流血！」胡續說，賊人見他出現心知事敗，立即開右邊車門企圖逃走，但被他阻止，但最終對方從左邊車門落車溜去。

胡指，遇劫司機披血落車，「成手血嘅，我開頭仲以為佢頸流血，因為（賊人）箍住條頸嘛！」此時，他們才驚覺情急下，兩人均沒拉手掣，結果兩輛的士雙雙溜前。胡連忙跑上數十米至世運道的慢線，煞停自己的士後，再協助煞停對方的士。事件中胡先生沒有受傷，他表示第一次遇上同類事件，「冇得驚㗎，一係就同佢（賊人）博鬥㗎喇！」

警方封鎖現場調查。（黃江奇攝）

事後遇劫的士車廂內，遺下染有大量血漬的紙巾等物品；警員則在附近一帶兜截，並在附近草叢搜索，未有進一步發現。警方案件列作「企圖行劫」處理，九龍城警區刑事調查隊正追緝涉案約20至30歲、高約1.73米、瘦身材、身穿黑色外套及深色短褲的刀匪歸案。