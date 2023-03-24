將軍澳道車禍｜聯合醫院及威院設援助站已停止運作　巴士路線恢復

將軍澳道今午（24日）約1時發生5車相撞意外，涉及4輛戴學童旅遊巴與1輛輕型貨車，據悉司機一度被困，多名學童坐在路旁。事故中合共93人送院。《香港01》將持續更新最新交通消息。



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【18:50】政府表示，觀塘民政事務處、西貢民政事務處和沙田民政事務處因應將軍澳道交通意外在基督教聯合醫院急症室和威爾斯親王醫院急症室設立的跨部門援助站，現已停止運作。

【18:57】政府於傍晚6時50分宣布，觀塘民政事務處、西貢民政事務處和沙田民政事務處因應將軍澳道交通意外在基督教聯合醫院急症室和威爾斯親王醫院急症室設立的跨部門援助站，現已停止運作。

【16:50】政府表示，繼觀塘民政事務處和西貢民政事務處早前在基督教聯合醫院急症室設立跨部門援助站外，沙田民政事務處亦在威爾斯親王醫院急症室設立跨部門援助站，為市民提供協助及查詢，如有需要，民政事務處會設立更多援助站。查詢熱線：

基督教聯合醫院急症室：2171 7426和3949 4000

威爾斯親王醫院急症室：3505 1555

【16:45】運輸署稱，因交通意外，將軍澳道(往將軍澳方向)近翠屏南邨的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。車龍有待消散。受影響巴士路線現已恢復原有路線行駛。

【15:47】城巴新巴表示，因應意外，往將軍澳方向的路線將全數改行將藍隧道直至將軍澳隧道解封。

【15:29】運輸署表示，受影響九巴巴士第98C，98D，296D，297號線須改道行駛。前往將軍澳一帶的市民，請考慮使用港鐵服務。現時上址交通擠塞。

【14:54】因應將軍澳道發生交通意外，觀塘民政事務處和西貢民政事務處已在基督教聯合醫院急症室設立一個跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢，查詢熱線為2171 7426、3949 4125和3949 4000。

【14:36】 運輸署籲前往將軍澳一帶的市民，應考慮使用港鐵服務，現時上址交通擠塞。

【14:18】運輸署指，因交通意外，將軍澳道(往將軍澳方向)近翠屏南邨的全線仍然封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如將軍澳–藍田隧道。現時上址交通擠塞。

【13:50】九巴表示，受將軍澳道往將軍澳方向近翠屏南邨交通意外影響，九巴途經該處的巴士路線班次或會有所延誤。

【13:30】運輸署將軍澳道（往將軍澳方向）近翠屏南邨的部份行車線現已封閉。