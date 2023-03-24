銅鑼灣餐廳罕見工業意外　男職員店內跣倒　昏迷送院搶救

銅鑼灣發生罕見工業意外。今日（24日）下午2時許，希慎道蟾宮大廈一間餐廳內有60歲男職員不慎跣倒，跌在地上後失去知覺，男傷者昏迷被救護員送往律敦治醫院搶救。案件暫列作「工業意外」，警方正在現場調查。

