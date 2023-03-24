長沙灣潤發倉庫三級火未撲熄　兩消防不適送院

長沙灣發祥街1號潤發倉庫今午（24日）1時50分起火，消防於下午2時10分將火警升為三級，附近最少5間學校及附個屋苑共約1,600人要疏散。截至下午3時35分，火勢仍未撲熄，合共4人送院，包括兩名消防員不適送瑪嘉烈醫院治理，附近公園一名職員及一名學校學生亦吸入濃煙不適，送明愛醫院治理。



長沙灣潤發倉庫發生三級火，兩名消防撲救期間不適送院。

長沙灣潤發倉庫發生三級火，消防射水撲救。（梁偉權攝）

另外，深水埗民政事務處因應火警，已開放深水埗體育館（深水埗康樂文化大樓二樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。

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潤發倉庫發生火警後有大量濃煙湧出，有路過現場的市民表示沒有看見火光，但非常大煙，「聞到好似燒車胎味」，濃煙向西九四小龍等屋苑，現場有極濃燒膠味，美孚新邨有居民稱也聞到。

《香港01》記者到場採訪，見到潤發倉庫現場有黃煙冒出。附近小學有學生指出，校方宣布因為鄰近大廈火警，安排他們放學，取消所有課後班，並叮囑學生戴好口罩，盡快離開。