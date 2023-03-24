長沙灣潤發倉庫三級火已被包圍　千計市民疏散　凱德苑居民可返家

長沙灣發祥街1號潤發倉庫今午（24日）1時50分起火，消防於下午2時10分將火警升為三級，附近多間學校及數個屋苑居民要疏散。消防處表示，火勢於晚上6時45分已被包圍，消防正動用3條喉及3隊煙帽隊灌救，並已疏散1,560人；警方則指火警至今有3,625人疏散，涉及4間學校以一些過渡性房屋的居民。至晚上約7時，一度緊急疏散的凱德苑居民已獲准返家。



與火場相鄰的凱德苑，居民陸續獲准返家。（梁偉權攝）

長沙灣潤發倉庫發生三級火，消防射水撲救。（梁偉權攝）

另外，深水埗民政事務處因應火警，已開放深水埗體育館（深水埗康樂文化大樓二樓）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。臨時庇護中心已於晚上8時05分停止運作。

長沙灣潤發倉庫發生三級火，兩名消防撲救期間不適送院。

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潤發倉庫發生火警後有大量濃煙湧出，有路過現場的市民表示沒有看見火光，但非常大煙，「聞到好似燒車胎味」，濃煙向西九四小龍等屋苑，現場有極濃燒膠味，美孚新邨有居民稱也聞到。

《香港01》記者到場採訪，見到潤發倉庫現場有黃煙冒出。附近小學有學生指出，校方宣布因為鄰近大廈火警，安排他們放學，取消所有課後班，並叮囑學生戴好口罩，盡快離開。