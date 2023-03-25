海關破大嶼山快艇走私案扣客貨車　檢$3800萬貨包括海味電子零件

香港海關經過深入調查及情報分析，於3月24日在大嶼山進行反走私行動，發現一艘無亮起航行燈的快艇駛近馬灣涌碼頭，並有7名可疑男子將貨物由一輛輕型貨車搬到快艇上。人員隨即現身，可疑男子即跳上快艇逃走。海關最終檢獲客貨車及車上的貨品，包括燕窩、花膠、懷疑偽麻黃鹼的成藥、無線網絡鏡頭等電子產品及零件，市值約3800萬元。



海關檢獲貨品包括燕窩、花膠、成藥、電子產品及零件，市值約3800萬元。（林澤鋒攝）

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海關海域調查組高級督察鄧家駿交代案情指，人員於3月24日凌晨約3時30分，在大嶼山東涌馬灣涌碼頭附近進行反走私行動，發現7名可疑男子在碼頭徘徊，人員於是加強監視，其後發現一艘無著航行燈的快艇駛近及停泊碼頭，此時一輛客貨車亦高速駛入碼頭，7名男子見狀上前打開車尾，將一箱箱貨物搬上快艇。海關人員見時機成熟，隨即表露身份及作出拘捕行動，7名男子連同客貨車司機即時跳上快艇，並高速逃離碼頭。

海域突擊及策略規劃組署理高級督察陳景鋒指，當走私快艇駛離碼頭往西面水域逃走時，海關預先埋伏的兩艘高速截擊艇立即駛往沙螺灣口追截。陳形容，走私分子非常狡猾，當察覺有海關船隻時，並無直線加速，反而沿深屈灣岸邊行駛，希望藉黑夜隱藏行蹤，匿藏在近岸處逃避追截。但海關船隻在雷達監控指揮中心支援下，一直掌握走私快艇的位置，當走私分子發現匿藏手法不奏效，立即加速至時速超過40海里，循西面水域逃走。

陳景鋒續指，該艘快艇在無著航行燈的情況下，在黑夜中高速航行，對海上其他船隻構成極大危險。經過約10分鐘追截，走私快艇最終越過西面水界，逃往內地。

鄧家駿表示，今次行動海關人員檢獲一輛客貨車及車上的26箱貨品，包括燕窩、花膠、成藥、電子產品及零件，市值約3800萬元。海關將繼續採取情報主導的執法策略，從不同層面全方位打擊海上走私活動，不時全天候監視及加強情報搜集，密切留意走私活動的最新情況。鄧家駿提醒走私屬嚴重罪行，一旦罪成，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。