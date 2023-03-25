佐敦擄人案｜5男棄車逃走原因曝光　被擄紋身男稱不認識疑犯

佐敦發生街頭擄人案，案中一名37歲紋身漢受傷送院，5名男疑犯仍然在逃。事發今日（25日）下午4時許，一輛白色私家車停在佐敦庇利金街，數名男子走到行人路向一名紋身漢施襲，更將他強行拉上車，其後迅速開車沿佐敦道往尖沙咀方向逃走。有途人目擊事發經過，隨即報警；警方接報到場，發現私家車停在柯士甸道路中，車上僅餘男事主，而5名疑犯突然離奇棄車逃去。



消息稱，涉案私家車駛至尖沙咀柯士甸道及童軍徑交界時，看見現場路面擠塞，疑人以為警方已設置路障將他們圍捕，加上看到現場有警員執勤，故決定棄車逃走。不過，原來當時附近剛發生一宗交通意外，警方在場處理期間交通受阻，令5名兇徒產生誤會，男事主因而得救。



受傷紋身漢坐在路邊，等候送院治理。

警方接報趕至封鎖現場調查，37歲姓沈男事主報稱與疑犯不認識，其後頸及手受傷，被送往伊利沙伯醫院治理。警方最初接報指有3名男子涉案，經調查後相信有5名疑犯，正追緝5名年約30至40歲本地男子，其中一人蓄綠色短髮，案發時身穿黑色上衣及深色短褲；另外一人案發時身穿白色上衣及黑色長褲；另外一人案發時身穿黑色上衣及深色短褲；其餘二人特徵不詳。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。