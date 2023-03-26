天水圍13歲女中學生校內遭非禮　同齡男同學被捕

天水圍一間中學發生懷疑非禮案。有傳媒報道指，一名13歲女童懷疑在校內屢次遭男同學非禮，最近一次發生在去年8月，該名男同學從後攬住受害女童，嘗試將她拉扯入廁所，最終女童極力反抗，返家後向家長哭訴，父母報案處理，受害女童事後不敢再返學，只能以網課模式上堂，父母批評學校沒有積極跟進事件，《香港01》正向涉事學校查詢。



警方回覆《香港01》查詢時，去年8月8日接獲一名女子報警求助，指其13歲女兒曾多次被一名同校學生在校內作出猥褻行為，警方接報後將案件列作「非禮」處理，同日拘捕一名13歲涉案男童，案件交由元朗警區刑事調查隊第9隊調查，案件仍在調查中，該名被捕男童已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。

警方一直與受害人家長保持溝通，並有和他們面談及告知有關調查進度及解釋相關程序，警方今年上月14日更就案件與受害人家長在天水圍警署會面商討調查進度，警方本月初就案件向律政司徵詢法律意見。

教育局亦指，接獲學校通報後，一直緊密跟進事件，知悉學校已啟動危機處理小組作出跟進，包括安排教育心理學家及社工為相關學生提供情緒及學習支援，局方會與學校保持聯繫，提供適切的意見及協助，由於警方正調查事件，局方不宜就個案作任何評論。