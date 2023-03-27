網傳內地團淺水灣公廁外食杯麵　便利店設熱水機　周末多團員光顧

繼早前網上流傳有戴紅帽的內地團，在土瓜灣街頭「立食」兩餸飯做午餐後，昨日再有網民分享遊港內地客進餐的「奇景」，可見在淺水灣公廁外有數十名疑似參加旅行團的內地人士，身上扣有旅行團的號碼襟章，他們拿着各款杯麵進食，部分人更站着吃麵。事件引起網民熱議，笑言「原來兩餸飯已經係VIP團」、「1、2百元一天香港遊，包食，包車費係咁上下！」。

《香港01》記者今日（27日）中午到淺水灣一帶視察，據清潔工人指只有一個內地團於今晨10時許曾到場，逗留約1小時便離開，其後亦有一輛旅遊巴載同本地團到場，惟未見有人吃杯麵。至於附近放置的垃圾桶均相當整潔，幾乎沒有垃圾，只有一個三文治盒。有便利店職員則指，周末時有多個旅行團到訪，間中會有人進店內購物，包括杯麵，店內亦設有熱水機。



網民昨日上傳兩張旅行團員吃杯麵的照片至Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」，笑稱「兩餸飯團餐都無得食，一人一個杯麵企係淺水灣公廁條街到食就夠哂飽肚。」。事件引起網民討論，笑問「那裡免費供應熱水？」、「包團包埋滾水？」亦有人指疫情前時有此類低價旅行團，早已見怪不怪，「窮遊香港」、「呢類團大多都係低價團，收你少少團費，帶佢哋去自己人舖頭購物，去自己人舖頭食野，有幾多時間自由活動呢。」

旅監局昨日表示，已與接待內地入境旅行團的業界負責人會面，商討加強管理內地入境旅行團活動的可行方案。與會代表均明白旅遊業新規管制度自去年9月1日全面實施，業界必須守法經營接待內地入境旅行團業務，不得進行威迫購物等違法違規行為。

對於部分行程安排對居民造成生活上的不便，旅監局表示，與會代表承諾會配合改善，包括尋找其他合適的餐飲處所或行程路線分流旅客、與接待的餐飲處所商討改善預訂及協調旅遊巴接載旅客時間等，減低行程對個別社區的影響。