大嶼山百年寺廟紫竹林遭爆竊失逾10萬元　八旬住持嘆無錢治白蟻

大嶼山寺廟紫竹林慘遭洗劫，年屆82歲的住持定滿法師痛失逾10萬元。法師表示寺廟不時斷電，又有白蟻為患，現金本來儲起用作治白蟻及維修電線之用。如今被洗劫一空，她無奈道：「我依家無得整白蟻㗎啦，佢偷晒我啲錢，無得整白蟻㗎啦。」



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紫竹林亭在民國2年癸丑年建成。旅發局網站則指紫竹林庵建於1918年（民國7年）建成；翻查資料庵堂在1918年由法慧比丘尼、發心比丘尼及法慧比丘尼重建為多幢兩層高樓宇。

定滿法師是大澳人，俗名蘇定滿，2歲起居於紫竹林；10歲剃道出家，18歲在寶蓮寺受戒，法號釋樂道。她昨日下午2時45分外出，至晚上9時回寺發現手機不翼而飛，細看之下發現全屋被「摷到亂晒」。原來放在和尚袋的5萬元、放在餅乾罐近2萬元，以及放在神台的現金等共逾10萬元財物已經被洗劫一空。

法師表示「返到嚟好驚」，要坐下定驚，之後報警求助。由於寺的電力出問題「風扇都跳掣」，餅乾罐內的19,500元是儲起來用作維修電線的費用。她指在和尚袋的5萬元是打算支付治白蟻的費用，如今「我依家無得整白蟻㗎啦，佢偷晒我啲錢，無得整白蟻㗎啦。」

她相信賊人是踩在香爐鼎上，攀過鐵皮，再經鐵皮爬到二樓，撬窗進入屋內作案。所以鐵皮屋頂有腳印，而且窗戶有被撬的痕跡。警方將案件列作爆竊，寺內約10.2萬元失竊，交由大嶼山警區刑事調查隊，暫未有人被捕。