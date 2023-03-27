市民遺背包失$2.7萬財物　八達通續消費$770　26歲休班警被控盜竊

有休班警涉嫌盜竊被捕！去年11月有市民乘搭巴士前往天水圍時遺下一個背包，隨後在區內一處花槽找回背包，但內裏約2.7萬元財物全失，包括3張八達通卡，於是報警求助。警方發現該3張八達通卡在事發後再被消費大約770元，經調查後拘捕一名26歲休班警，案件明日（28日）在屯門裁判法院提堂。



警方發現該3張八達通卡在事發後再被消費大約770元，經調查後拘捕一名26歲休班警。（資料圖片）

警方去年11月26日上午約11時接獲一名31歲男子報案，指他同日凌晨約3時乘坐一輛由銅鑼灣駛往天水圍的巴士時遺下一個背包，其後在天水圍天耀路一個花槽尋回該個背包，但內裏的3張八達通卡及電子器材包括手提電腦和平板電腦全部不翼而飛，損失金額共約2.7萬元。

警員經深入調查後，發現該3張八達通卡於去年11月26日至28日期間曾被盜用，損失金額共約770元，警員同年11月29日凌晨5時許分在天水圍區以涉嫌「盜竊」罪名拘捕一名26歲本地男子，並起回部分失物。經諮詢法律意見後，該名被捕男子已被控以5項「盜竊」罪名，案件將於明日（28日）上午在屯門裁判法院提堂。

警方表示，該名男子為一名休班警務人員，現已被停職，重申警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。