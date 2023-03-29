有片｜因碰撞爭執　口罩男稱外賣仔為食物鏈最底層　雙方MMA對決

社交平台流傳一段3分鐘短片，拍攝到一名口罩男與一名眼鏡男，疑因碰撞問題在天水圍天一商城門外爭執，其間口罩男突然職業歧視，辱罵對方是「外賣仔」，稱對方是「食物鏈最底層」。眼鏡男連番反駁，口罩男竟老羞成怒除罩吐口水，隨即被眼鏡男掌摑，雙方大打出手，要由街坊勸交。



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片段甫開始，一名戴口罩的男子與一名戴眼鏡及手持foodpanda紙袋的男子站在天一商場門外，雙方疑因碰撞問題爭執。眼鏡男說：「你掗掗拃拃咁X樣喎，你打側哂喎，你係咁撞埋嚟喎。」口罩男不甘示弱指：「咁點啊？你報警囉。」眼鏡男即指：「報咩警啊？XX你就夠啦，傻X，X你老味。」

雙方一度沉默對峙，其後口罩男突然轉話題，另闢戰場，挑釁對方指：「你個咁嘅外賣仔。」眼鏡男聞言反駁：「唔X得啊？X你啊，成行都係啦呢到。唔X得啊？」口罩男又再挑釁：「（你）食物鏈最底層囉咁點啊？」眼鏡男反指：「你做乜嘢啊？你做老細啊？你瞓係到有錢收啊？你唔X係啊嘛，你咪又係打工，扮乜X嘢啫？」口罩男其後點頭疑自認是老闆，眼鏡男質疑：「係？你做盛行啊？先生。」

雙方又再短暫對峙，其後口罩男疑老羞成怒，突然除下口罩向對方吐口水，眼鏡男極速掌摑對方還擊，未幾更衝前打出兩個直拳，擊中口罩男面部。口罩男準備放下背囊，與對方正面交鋒。眼鏡男此時未有乘人之危，反向拍片者表示：「幫我影低，幫我影低。」拍片者亦回應指：「佢郁手先，幫你影咗啦，一直有影低架。」

口罩男放下背囊後，雙方隨即擺好架勢，各自出拳試探，惟眼鏡男一步衝前再施直拳擊中口罩男面部，口罩男嘗試反擊但無效，眼鏡男反以雙腳抱摔的方法，將對方放倒地上，然後用手壓著對方頭部。雙方糾纏，展開地戰，而眼鏡男一直佔上風。此時有男途人見狀上前勸交，拍拍眼鏡男膊頭：「喂，唔好打啦，哥哥仔。」有女街坊又指：「有無搞錯啊？個細路仔咁細個，你打人？」惟拍片者回應指：「下面嗰個仆街，撞完人之後仲串人哋，鬧人哋外賣仔，扮哂嘢，抵打啊。」經街坊勸交後，兩男各自起身，收拾物品離去，片段亦隨即結束。