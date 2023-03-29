海關文錦渡檢3千萬元電子產品　5年來最大宗陸路走私案

內地口岸全面通關，陸路走私活動再現。海關偵破一宗走私電子產品案件．檢獲3,000萬元走私電子產品和電子零件，為過去5年來最大宗陸路走私案。



貨櫃車企圖經文錦渡管制站過關。（羅敏妍攝）

海關陸路邊境口岸科貨物及車輛處理組高級督察黃志文稱，前日（27日）海關檢查一輛經文錦渡管制站出境的45呎貨櫃車。貨櫃車報稱運送30箱屏幕，但X光檢查下發現車頭和車尾擺貨的密度不一，引起關員可疑，仔細搜查下發現屏幕下藏有大批電子產品，包括中央處理器、底版及手提電話共51萬件，市值3千萬元；以市值計算，是自2018年以來，最大宗的陸路走私案，隨即拘捕61歲男司機。

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有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任張業泰稱，歹徒以魚目混珠的手法，將未列艙單的貨物混在已報關的貨物內，而案件中的寄貨公司是未經註冊，以增加調查難度，海關會繼續跟進案件，不排除再有拘捕行動。

張業泰指，檢獲的電子產品價值低，或是二手貨，但數量多，估計運返內地後會重新裝置或修補之用。他指疫情緩和，內地全面通關，兩地運輸業逐漸恢復，走私集團即利用陸路走私。他警告走私是嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款200萬元及入獄7年。市民如發現懷疑走私活動，可致電海關24小時熱線2545 6182或電郵舉報。