元朗謀殺案｜七旬翁捱斬亡　老街坊憶述死者︰唔係一個搞事嘅人

一名70歲姓陳老翁今日（29日）凌晨時份在元朗滙豐大廈對開街頭被斬浴血，送院不治，非華裔刀手逃去無蹤，警方將案件列作「謀殺」，交由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進。據悉死者名為陳廣權，生前獨居於事發地點附近利景樓4樓一個單位，有老街坊指死者退休前經營街市牛肉檔生意，又曾任法團委員，表示「聽到消息都愕然」，形容陳翁「性格OK」、「唔係一個搞事嘅人」。



70歲老翁陳廣權在元朗滙豐大廈對開街頭被斬傷，浴血送院不治。

利景樓法團主席盛先生接受訪問時表示，陳翁住在利景樓大約40年，家人已經移民國外，所以目前獨居上址，聽聞他退休前經營街市牛肉檔生意，和一眾鄰里都是「老街坊」，陳翁6至8年前是利景樓法團委員，所以彼此相識，形容對方「性格OK」及直腸直肚、「唔係一個搞事嘅人」、「唔係蝦蝦霸霸」，平日見到不滿之事會出聲，例如保安員工作表現，但沒有聽聞他得罪其他人，盛先生今早從街坊群組中得知陳翁遇害一事，「聽到消息都愕然」，感到很可惜。

利景樓法團主席盛先生「聽到（陳翁遇害）消息都愕然」，感到很可惜。（林振華攝）

盛先生又表示，區內半夜不時有南亞裔人士發噪音和扔酒樽，形容「區內治安唔理想」，加上最近尖沙咀錶行發生劫案，希望政府解決全港治安問題。

+ 3

事發於今日（29日）凌晨3時許，多名途人報案指一名男子在康樂路近大馬路，滙豐大廈對開被人持刀襲擊，浴血倒地，不省人事。非華裔刀手逃之夭夭。事主被送院搶救，可惜凌晨5時許告不治。

現場消息指，70歲姓陳死者獨居於事發地點附近利景樓4樓一單位，重案組探員用死者身上的鎖匙，開門進入寓所調查，單位內並無人，銀包則在單位內。現場遺下一隻涼鞋、一部手提電話及一副眼鏡，相信為傷者的財物。