大埔奪命火｜起火單位焚毀未解封　女住戶重返助查

大埔奪命火警造成1死7傷，現場單位仍未解封，初步調查起火原因疑是單位內的拖板短路所致。男死者35歲，據悉他手腳及面部受傷；與她同住的女友，火警期間帶同愛犬逃出，今早（30日）返回單位了解情況並協助調查。多個政府部門人員到場調查，包括屋宇署、機電署及政府化驗所。



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起火單位嚴重焚毀，窗框變形幾乎甩脫。單位暫時未解封，警員在內調查。起火單位男戶主姓陳35歲，與姓潘32歲女友同住，他們養有3隻狗。火警中潘女携同犬隻逃出，陳男由消防救出，可惜送院搶救不治。今早9時左右，潘女折返現場，只見她一臉疲憊，有民政事務處職員協助她登記資料等跟進工作。社會福利署亦在大廈張貼告示，呼籲大廈受火災影響的居民，有需要可聯絡署方求助。

街坊提供的片段顯示，消防車趕至火警現場，拍片者一直留意對面大廈情況，並與災民對話：「有消防到咗啦下話？」，一把女聲回應稱：「見到啦！」

另外火警中送院的7名傷者，分別來自3個單位，姓王45歲女子、姓孫一家四口（4歲至47歲）及姓梁兄弟（14及16歲），他們目前留院治理。警方稱，火警起因疑是單位內的拖板短路所致，大廈30人疏散離開。

(圖片來源：FB群組「大埔TAI PO」)