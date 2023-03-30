大埔奪命火警｜起火單位曝光　家具近燒光　窗框甩脫滿地積水

大埔同秀坊今日（30日）凌晨發生奪命火警，造成1死7傷。火場至下午解封，單位內部嚴重焚毁，猶如廢墟，家具幾乎燒光，窗框甩脫，屋內地面佈滿積水。

現場消息指，消防人員起初懷疑是屋內一個拖板起火肇禍，但聯同其他部門進一步調查後，將循電火方向調查，會了解其他電器包括電池或「尿袋」充電器等是否與起火原因有關。



起火單位嚴重焚毁，窗框甩脫，只能勉強認出一兩個櫃，還有一部懷疑是健身器材的殘骸。（翁鈺輝攝）

現場是同秀坊1至3號唐樓，一梯兩伙，起火單位位於同秀坊3號唐3樓，面積估計有近700平方呎。入屋後前方為廚房和廁所，右方則是房間。走進大門後經過走廊，便會到達單位的客廳，以及面向街外的窗戶。

火警後單位走廊嚴重熏黑，疑似是鐵閘打橫擱於地上。客廳面向街外的窗玻璃盡毁，窗框甩脫，牆身熏黑且部分油漆剝落，家具燒至面目全非，只能看出有一個形狀如樓梯的櫃和另一個已倒地的櫃，外層燒至儼如焦炭。屋內亦有多個鐵絲網，還有一部懷疑是健身器材的殘骸；另一個櫃上則看見一些疑似是電話線的物體。

據悉屋內原本放有數個拖板，但人員經調查後暫未能確認是由拖板引致火警，將循電火方向調查，會了解其他電器包括電池或「尿袋」充電器等是否與起火原因有關。

現場消息指，事發時單位男住戶得悉起火後，着女友先帶同愛犬逃生，自己留下嘗試救火不果，其間懷疑曾進入廁所取水撲火，最終亦被困廁所，獲救送院搶救後惜告不治。今午現場所見，單位廁所地面有積水，牆身、企缸位置、坐廁和洗衣機雖未被燒毁，惟同樣嚴重熏黑，懷疑火警期間濃煙亦攻入廁所。

另外，肇事單位窗外有一塊鐵皮簷蓬，據悉調查人員估計火勢因此受阻擋，未有波及樓上單位。

男死者圖救火不果，曾躲於廁所，現場所見廁所內部同樣嚴重熏黑，地面有積水。（翁鈺輝攝）

除起火單位男住戶離世外，樓上3戶居民共7人亦吸入濃煙不適送院，其中姓孫一家四口當中，父母和7歲長女危殆、4歲幼子情況嚴重。記者下午登樓，發現唐樓梯間牆上有掌印，地面則有毛巾和一對拖鞋，未知是否住戶逃生時遺下。唐樓天台則未見受火警影響。

起火唐樓為「三無大廈」（沒有成立法團、沒有任何形式的業主或居民組織，以及沒有聘 請物業管理公司的大廈），未設有消防裝置。探員下午從火場檢走證物，警方表示，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，警方及相關部門將繼續調查火警成因。

現時大廈電力已恢復，其他住戶已獲准返家，其中在起火單位所在的唐3樓以下單位，主要受滲水影響，唐3樓以上單位則是牆身、天花及地板受煙熏黑。大埔民政事務處、區議員與大埔消防局人員進入村公所，商討善後事宜。當局暫未統計今晚有多少居民需外出暫住。

民建聯大埔支部主席胡綽謙下午到場了解，他表示，民政事務總署設有「三無大廈」支援計劃，計劃其中一個項目是協助「三無大廈」成立法團，他會協助聯絡相關承辦團體。惟他稱為起火唐樓成立法團「有難度」，因樓齡已久，不少業主已移民，通知他們會有困難，但由於大廈確實有安全隱憂，故胡綽謙稱會盡力嘗試協助聯絡業權人。

起火單位35歲男住戶送院時昏迷，經搶救後不治。

火警中7名傷者（4歲至47歲）都是起火單位樓上的住戶，包括4樓單位一家四口（男女戶主及一對年幼子女），5樓單位一對姓梁的兄弟及一名女子，他們分別送到沙田威爾斯醫院及大埔那打素醫院，全部都是吸入濃煙不適。

(圖片來源：FB群組「大埔TAI PO」)

+ 2