大埔奪命火警｜當局設庇護中心供居民入住　物管公司義助樓宇清潔

大埔同秀坊1至3號唐樓今日（30日）凌晨發生奪命火警，造成1死7傷，多名居民仍然留醫。大埔區防火委員會主席黃碧嬌今午到場了解，並聯同消防處、大埔民政事務處及社會福利署等部門開會，商討善後事宜。她表示，民政事務處與社署已在大埔社區中心設立臨時庇護中心，供有需要的居民暫住，另聯絡到一間近期正在大埔區內為「三無大廈」進行支援成立法團等工作的物業管理公司，安排明日為大廈義務進行大清潔。



起火大廈樓梯佈滿黑色積水。（陳傲淇攝）

黃碧嬌表示，暫時接觸到起火大廈其中6個單位的居民，當中兩個單位有劏房。她指出，部分住戶目前仍在醫院留醫，若他們今晚能出院，需要有地方暫住，民政事務處及社署已在大埔社區中心地下的展覽廳設臨時庇護中心，準備好墊褥、毯、膳食予居民使用。她另提及有住戶今早出院後，面部仍然通紅，且表示鼻及喉嚨均感痛楚，今午已再返醫院求診。

社署貼出通知，通知需協助的同秀坊3號居民與南大趙社會保障辦事處聯絡。（陳傲淇攝）

廣福道89號唐樓上月發生火警，一街之隔的同秀坊今日又遇火劫，兩座大廈均屬「三無大廈」。黃碧嬌稱，受今日凌晨的大火影響，濃煙「令到我哋成個廣福道呢一啲唐樓都好大陣味」。她指出，今次是同秀坊3號唐3樓單位起火，濃煙攻到樓上，令樓上兩層的單位亦有濃烈煙味；火警撲熄後，大廈「成條樓梯都係水、所有牆熏黑」，她已通知住戶盡量放置芳香劑及檸檬、茶葉幫助吸味。

黃碧嬌又說，業主最希望處理好電力和水喉等問題。目前大廈已恢復供電，有關方面暫時聯絡到一間近期正在大埔區為「三無大廈」支援成立法團的物管公司，公司明日派員義務為大廈進行大清潔。但黃表示，大廈內不少單位業主已移居外國，委託跟進單位的人亦不在港，她正忙於聯絡代理人，因「聽日做大清潔時，都要佢打開屋企對門，因為佢屋企已經全部都係水，佢唔出嚟掃咁啲水，我哋都好難搞」。

大埔區防火委員會主席黃碧嬌到起火大廈了解，她表示，已有物管公司安排明日（31日）為大廈義務進行大清潔。（陳傲淇攝）

她又指出，其實涉事大廈不少業主均已離港，將單位交予地產代理處理，認為要聯絡到在海外的業主不容易，呼籲政府考慮設立跨部門或第三方小組，協助同類型的「三無大廈」處理防火等設備，讓他們毋須集齊業主同意，也可先跟進處理好大廈的安全隱患。

▼起火單位環境曝光▼



起火單位嚴重焚毁，窗框甩脫，只能勉強認出一兩個櫃，還有一部懷疑是健身器材的殘骸。（翁鈺輝攝）

男死者圖救火不果，曾躲於廁所，現場所見廁所內部同樣嚴重熏黑，地面有積水。（翁鈺輝攝）

▼住戶凌晨逃生及送院情況▼



起火單位35歲男住戶送院時昏迷，經搶救後不治。

火警中7名傷者（4歲至47歲）都是起火單位樓上的住戶，包括4樓單位一家四口（男女戶主及一對年幼子女），5樓單位一對姓梁的兄弟及一名女子，他們分別送到沙田威爾斯醫院及大埔那打素醫院，全部都是吸入濃煙不適。

(圖片來源：FB群組「大埔TAI PO」)

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