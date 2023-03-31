港騙案長者受害人數增　耆樂警訊3月屢辦活動宣傳防騙訊息

近年騙案數字不斷上升，於2022年錄得27,923宗騙案，而長者成為騙案受害人的數目亦日漸增加。為了打擊騙案，適逢3月份是「投資者及理財教育委員會」（投委會）訂立的「香港理財月」，香港警務處轄下的「耆樂警訊」亦響應在3月份舉辦了多項不同類型活動，向市民宣傳精明理財及防騙訊息，藉以加強長者社群對騙案手法的認識及警覺性。



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本月8日，耆樂警訊聯同商業罪案調查科及投委會，合辦新一期「耆樂理財防騙長門人 」課程，由警方網絡安全及科技罪案調查科人員帶領會員認識網絡陷阱和精明上網錦囊，而反詐騙協調中心人員則為會員拆解最新騙案手法和介紹防騙技巧。另外，投委會代表亦分享了活學投資及財務處理的知識。來自22個警區、合共166位耆樂警訊會員完成課程並成功通過考核，將協助各警區宣傳防騙及審慎理財的訊息。

耆樂警訊在本月24日至30日期間，安排了「耆樂警訊滅罪活力號」（滅罪活力號）宣傳車，走訪各個陸上警區，與各區警民關係組人員以及「耆樂理財防騙長門人」一同宣揚防騙及道路安全訊息，透過遊戲提高市民的防騙及道路安全意識。市民可以拍攝限定的即影即有照片留念，亦有市民即場報名參加耆樂警訊。此外，於本周三（3月29日），耆樂警訊到訪南丫島進行防騙宣傳，活動除了防騙講座及派發宣傳單張外，亦探訪多戶長者宣傳騙案的訊息。

為進一步支持「香港理財月2023」，警方聯同消費者委員會於今日（3月31日）舉辦消費陷阱專題講座。講座以視訊會議方式舉行，共有295位公眾人士參加，講座期間分享了網上購物的風險、常見網上騙案，以及介紹由網絡安全及科技罪案調查科推出的「防騙視伏APP」流動應用程式。