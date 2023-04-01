警辦禁毒領袖學院啟動禮　蕭澤頤﹕提高禁毒知識　宣揚毒品禍害

警務處毒品調查科積極查辦毒品犯罪案件的同時，亦成立禁毒領袖學院，培育青年禁毒領袖。今日（4月1日），警方舉行第二屆禁毒領袖學院啟動禮。處長蕭澤頤致辭表示，第一屆禁毒領袖學院培育100名青年禁毒領袖，並向約1.3萬名學生及逾4,000名公眾人士傳遞「毒品？咪制！」的信息。學院有效提高學員的禁毒知識，使他們更積極向同學、朋友及家人宣揚毒品的禍害。他感謝學院贊助機構、執行委員會成員、專業顧問、導師及20間參與計劃的中學校長的支持，讓學院得以繼續成長，薪火相傳。



第二屆禁毒領袖學院將在首屆訓練的基礎上，增設探訪懲教設施及兩日一夜內地考察團，讓學員透過參觀本港懲教院所、內地禁毒機關及高科技企業，加強防罪意識、了解國內抗毒策略及國家發展。另外，學員亦有機會參加海外交流，加深了解毒品對各國造成的影響，擴闊視野，說好香港的抗毒故事。

啟動禮上，連續兩屆參與計劃的仁濟醫院王華湘中學的校長邱少雄分享，指參加禁毒領袖學院意義重大，不單讓學員踏出舒適圈、加速成長，更於校園內培養無毒文化，為整個校園帶來正面影響。另外，第一屆得獎學員獲邀前往新加坡與當地抗毒領袖進行交流，並於啟動禮上分享，表示學院訓練是人生中一個豐富的學習旅程，及嘗試了很多第一次，最終突破自我，蛻變成為禁毒領袖。

近年多個國家將大麻或其他毒品合法化，有見及此，警方會繼續做好執法工作，在抗毒路上與市民攜手合作，保護年輕人免受毒害。