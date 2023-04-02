車Cam直擊｜大埔九巴攔腰撞綠的再推前　目擊者驚叫:巴士佬衝燈喎

今日（4月2日）凌晨時分，大埔一輛九巴與一輛新界的士發生碰撞。社交平台facebook今日流傳一條「車cam片」，事發凌晨零時許，該輛新界的士沿南運路往大埔墟方向行駛，當時南運路的交通燈號為綠燈，的士續前行，惟駛至大埔廣福道與南運路交界時，該輛載客的九巴雙層巴士沿廣福道往九龍方向行駛時，懷疑有人衝燈，結果疑收掣不及，攔腰猛撼的士右前車身，更將其推前數米，九巴車頭及的士右前車身均有損毀。片中聽到車cam車主大叫：「嘩！仆你個X，巴士佬衝燈喎！」在場其他人士亦呼「報警，報咗警未呀？」其後，有一名男士大呼「我去睇睇司機有冇事。」就奔向被撞的士查看司機情況。



凌晨時份，大埔廣福與南運路交界發生交通意外，一輛九巴雙層巴士與一輛新界的士發生碰撞。巴士懷疑收掣不及衝紅燈猛撼的士右前車身。

警方表示，64歲姓黃的士司機面和頭部受傷，但保持清醒，由救援人員救出後，送往那打素醫院治理，而涉事51歲姓馬九巴司機則未有受傷，在場協助警方調查，警方正調查車禍原因，暫時無人被捕。據了解，有人報稱「沒有留意路面狀況」才引致車禍。

有一名男士呼「我去睇睇司機有冇事。」就奔向被撞的士查看司機情況。

大多網民留言直斥巴士不對：「巴士載住咁多人都衝燈，睇片呢邊綠燈最少超過3秒。」、「巴士衝燈。」亦有網民指巴士尚未轉燈就衝出：「唔係衝燈尾，係心急未轉燈就衝。」