大埔警查豪宅爆竊偷iPad　GPS定位無所遁形被捕　搜屋再揭偷首飾

消息指，一名警務人員涉嫌在調查早前上水一宗爆竊案期間，在事主屋內偷去一部iPad，事件揭發後該名警務人員被捕。警方追查下，更揭發該名警務人員涉嫌在過去處理另一宗案件時，懷疑偷去男事主亡妻曾戴過、總值約2萬元的遺物首飾。被捕警務人員正被扣留調查。



上水金翠路38號豪宅St Andrew's Place於上周五（3月31日）早上發生一宗爆竊案，當日警方接獲一名女子報案，稱發現單位窗門被破壞，損失兩隻錶、珠寶首飾，以及港幣和外幣現金，總值約73萬元。案件當時交由大埔警區刑事調查隊第10隊跟進。

消息稱，事主其後發現iPad不知所蹤，利用apple應用程式「Find My」定位及鎖機並報警。案件交大埔警區重案組跟進，透過iPad定位追蹤，鎖定其位置在一名到案發現場調查的警務人員住所的天井，於是派員上門調查，並於天井尋回iPad。

警方深入調查後，再於該警務人員的住所內，發現總值約2萬元的一條頸鏈和一條手鏈。消息指，有人報稱頸鏈和手鏈是用以送給家人，惟警方追查下，懷疑該警務人員於早前曾處理的另一宗案件中偷取有關財物，財物屬案中男事主的亡妻所有。

涉案警務人員涉嫌「盜竊」被捕，案件現時已轉交新界北總區重案組跟進。