17歲少年華富邨圖偷巴士失敗溜後撞欄　自行報警承擔責任

香港仔發生企圖偷巴士案。凌晨1時許，警方接獲一名17歲少年報案，指自己在華富（中）巴士總站，企圖偷取一輛雙層巴士，惟最後撞欄。救援人員到場時，該名少年仍然留在現場，經初步檢查後該名少年並無受傷。警員將他帶上警車作進一步調查，並為他進行酒精呼氣測試，證實並無飲酒。該少年涉嫌「擅自取去交通工具」被拘捕。警方隨後通知被捕少年的父親到場，一同返署協助調查。



涉案少年被帶上警車「吹波波」。(黃江奇攝)

現場消息稱，有人疑一時興起，在華富（中）巴士總站登上一輛泊在上址的城巴，坐上駕駛席後「過把癮」。現時的巴士須用巴士公司簽發的專用八達通咭才能發動引擎，故在沒有專用八達通的情況下，該巴士並未能開車。然而，有人突然將手掣鬆開，因上址華富道屬斜路，巴士隨即溜後。由於巴士當時被扭盡右軚，故左邊車頭泵把被路邊鐵欄扯開、近頭車門位置的車身外殼亦有損毀。所幸巴士亦隨即停下，沒有釀成更嚴重意外。

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警方表示，被捕人士為一名17歲男童。於凌晨1時51分，接獲該名17歲男童報案，指其於香港仔華富道55號一巴士站，登上一輛巴士並嘗試駕駛，巴士懷疑撞向欄杆。警員接報到場，經初步調查後，該男童涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。事件中沒有人受傷。酒精測試為零度。