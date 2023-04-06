涉深水埗區多宗「猜猜我是誰」騙案　呃長者520萬元　12男女被捕

警方破獲一個犯罪集團，專以「猜猜我是誰」電騙手法犯案，以長者為目標，訛稱是事主子女被捕要求保釋金，45人受害最老92歲，共涉騙款約520萬元。警方共拘捕12名騙徒，包括集團主腦、骨幹和跑腿。



警方深水埗警區重案組第一隊案件主管偵緝督察吳彥柏簡述案情稱，警方於2022年4月至2023年3月期間，接獲45宗「猜猜我是誰」的電話騙案。騙徒同樣訛稱是受害人的子女，聲稱被捕要保釋金，然後約外出或是上門取保釋金。

受害人分別是15男30女，年齡由65至92歲，被騙款項由1萬至65萬元，45宗案件共計涉及款項520萬元。

警方經深入調查後展開拘捕行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪拘捕12人，年齡分別為18至41歲，包括一名主腦、4名負責招攬的骨幹成員及7名負責收取騙款的成員。其中骨幹成員在facebook或 WhasApp招攬無業人士或學生，以幾百或幾千元酬勞，安排他們前往收「保釋金」。被捕人士部分人有三合會背景，其中兩人已被落案，在區域法院應訊，其餘人獲准保釋或扣查中。行動中檢獲一批現金及手提電話。

警方呼籲，市民應向父母或長輩分享同類行騙的個案，若發現他們提取大量現金要份外留神，加以了解；長者若收到電話稱子女遇事，應致電確認，有可疑即致電防騙易熱線18222；年青人切勿為金錢利益被歹徒利用。