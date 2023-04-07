按摩店非禮案｜租70呎劏房邀KOL免費按摩　17歲女發文述受辱經過

觀塘區一間按摩店經常在Instagram向女KOL邀約，體驗免費按摩。其中一名擁用1萬名粉絲的女KOL事後發文，指控按摩師觸碰其私密部位，有非禮之嫌，令事主心感不安，遂公開事件，並報警處理。

警方昨日（6日）在上水區拘捕一名38歲姓楊男子，涉嫌「非禮」。據悉，被捕男子報稱任職工程顧問，自今年1月起，租用觀塘一棟工廈一個僅70呎的劏房，無牌經營一間按摩店，屢邀請KOL到網店專頁讚好，換取免費按摩服務。警方呼籲，其他潛在受害者儘快聯絡警方。



一名在Instagram擁有超過1萬粉絲的女KOL發文指，一間位於觀塘開聯工業大廈的按摩店，以優惠形式邀請一些追蹤人數高的女KOL體驗免費按摩，到達店面後發現竟由男按摩師招待，因此感到不安，而按摩店更衣地方僅一簾之隔，「拉到只有小腿位置」，質疑店方能看到更衣過程，私隱欠奉。

而按摩過程中，男按摩師多番觸碰其私密部位。她希望藉公開事件，讓其他受害者知道，遇到同樣情況，不要啞忍助長非禮事件繼續。最終，事主透露已報警處理。

按摩過程約45分鐘 事主啞忍事後報警

據悉，該名17歲女KＯL，報稱為學生，早前曾在網上受邀約，只要到網店專頁讚好，便能獲得到免費按摩服務。女事主不虞有詐於周一（3日）到達上址，當時店內只有一名男按摩師。他要求女事主更換紙底褲、紙衣服，並著事主趴在按摩床上，曾觸碰其私密部位。整個按摩過程長約45分鐘。少女KOL當時因害怕，沒有即時報警，事後感事件不妥，深感被侵犯，遂於翌日（4日）報警處理。

據早前網上截圖，店方於Instagram擁有2千多名追蹤者，並在介紹裏標榜「養生、復原、護理」，由按摩治療師提供服務。現時已無法搜尋相關網站連結。消息指，涉事按摩店並無牌照，房間面積約70呎，僅有一張按摩床。38歲姓楊被捕男子，報稱任職為工程顧問，自今年1月起租用有關單位。

店方自行宣布暫停營業 警方籲潛在受害者主動聯絡

該KOL亦張貼店方的回覆，對事主「不愉快體驗」感抱歉，解釋由男按摩師替女客人按摩，「有令人誤會的地方」，並表示由即日起將暫停營業，直至另行通知，惟內容中並無解釋為何須觸碰其私密部位。

警方調查發現，被捕人曾多次透過社交媒體相約女子到上址單位接受免費按摩體驗。警方呼籲市民，若就案件有任何消息提供，請致電3661 0623與觀塘警區重案組第二隊聯絡。