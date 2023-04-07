海關沙頭角村屋搗毒品倉　檢450萬元可卡因　25歲黑幫男被捕

海關在沙頭角一個村屋單位，搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲市值約450萬元的懷疑可卡因，拘捕租用單位的25歲無業黑幫男子。海關表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



海關檢獲5公斤懷疑可卡因及疑犯的私家車。（陳浩然攝）

海關毒品調查科人員在復活節假期期間，在沙頭角一帶進行反毒品行動，巡查期間於今日（7日）約中午12時，發現一名男子在沙頭角公路萊洞村一間鐵皮村屋步出，人員隨即上前截查，並檢查男子手上物品，在其環保袋中發現約1公斤懷疑可卡因，隨時拘捕該名男子。

海關將該名男子押回他租用、面積約100平方呎的村屋單位搜查，再發現4公斤懷疑可卡因。行動中海關共檢獲5公斤懷疑可卡因，市值約450萬元。

行動中海關共檢獲5公斤懷疑可卡因，市值約450萬元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢指，被捕25歲男子報稱無業，會將他押返海關總部作進一步調查。海關初步相信他在約一個月前開始租用涉案村屋單位，用作毒品儲存倉庫，計劃將毒品供應予北區娛樂場所，正調查其來源。楊偉漢相信不法分子利用偏僻的村屋作毒品儲存倉，企圖增加海關執法難度。

被捕男子黑布蒙頭，由海關人員押走。（陳浩然攝）

據了解，被捕男子有黑社會背景，涉事村屋被劏成多間劏房，被捕男子租用其中一間作毒品儲存倉庫。海關亦在單位外發現疑犯的私家車，相信他被捕時正攜同毒品準備「出貨」，但私家車並非失車，車上亦沒有檢獲毒品。

海關指出，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪最高罰款500萬元及終身監禁。市民如發現有異常情況，可透過海關24小時舉報熱線2545 6182或電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。