海達邨居民必經之路　臨時廁所傳臭味　巴士公司：待遷總站後拆除

深水埗公共圖書館已於3月30日啟用，公屋海達邨亦陸續入伙。隨着新社區落成，《香港01》接獲海達邨居民蔡先生投訴，他對於服務設施大樓對開，仍然臨時貨櫃辦公室、臨時廁所及車長休息室大惑不解，質疑佔據公家地方之餘，臨時廁所傳出臭味，亦令他感到困擾，希望擺設這些臨時設施的巴士公司可以及早處理，「等居民住得舒服啲。」

九巴回覆《香港01》查詢表示，待海達邨內新巴士總站的水務工程完結，以及118號等3條路線遷往新站，有關臨時設施均會拆除。



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深水埗深旺道海達邨服務設施大樓對開，擺設了數個貨櫃辦公室，亦有數個臨時廁所及兩個車長休息室，均設密碼鎖。有一個臨時廁所疑密碼鎖損毀，中門大開，隱約傳出臭味。（香港01記者）

深水埗深旺道海達邨服務設施大樓對開，擺設了數個貨櫃辦公室，亦有數個臨時廁所及兩個車長休息室，均設密碼鎖。有一個臨時廁所疑密碼鎖損毀，中門大開，隱約傳出臭味。現場所見，部分臨時設施屬於巴士公司所有，一些則是土木工程拓展署為行人天橋工程而設。

海達邨居民蔡先生投訴，隨着深水埗公共圖書館啟用，海達邨亦都順利入伙，一些工程所需的臨時設施理應拆除，尤其是巴士公司所設的臨時廁所不時傳出臭味，建議車長到服務設施大樓如廁。由於該路段是邨民前往對面馬路超級市場購物的必經之路，必然聞到的臭味對蔡先生造成困擾。

《香港01》到現場了解，有巴士車長透露，由於海達公共運輸交匯處未落成，為照顧居民交通需要，巴士公司將118號、12A號等路線巴士站，遷到服務設施大樓對開露天位置。車長承認臨時廁所傳臭味在所難免，不過希望市民體諒司機車程之間只有十來分鐘休息時間，「抖下食支煙又要開工」，就近有臨時廁所解決大小二便，總較上樓如廁便捷。加上服務設施大樓乃最近新啟用，車長不清楚樓上有廁所。

據車長所知，海達邨露天巴士站將於本月內搬遷到室內公共運輸交匯處，希望居民忍耐。

九巴：海達邨新總站水務工程未完 遷站後拆臨時設施

九巴回覆《香港01》稱，因應深旺道公營房屋興建工程，政府於深旺道設置臨時巴士總站，並於2016年啟用至今。公司已接獲運輸署通知，位於海達邨內的巴士總站將於本月23日啟用，原以長沙灣（深旺道）為總站的路線均會悉數遷往新總站，惟因新總站內尚有水務工程未完成，118、118P及N118線會暫時維持以長沙灣（深旺道）為總站，待工程完結後再遷往新站，屆時有關臨時設施均會拆除。