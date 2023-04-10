跑馬地中年漢踢波暈倒昏迷　足球教練施急救：都開心救咗一個生命

跑馬地足球場一名中年男子踢波期間暈倒，幸得及時急救保一命。今（10日）早上10時58分，警方接報指，一名中年男子於跑馬地遊樂場一足球場內進行賽事，期間他突然不適暈倒。在場隊友向場邊的足球教練求助，教練即場為事主施以急救。警員接報到場，58歲黃姓事主經急救後開始恢復意識，由救護車送往律敦治醫院治理。據悉，事主患有心臟病。



當時協助急救的足球教練李先生憶述，他當時正場邊教授足球，球場上正進行足球賽事，眼見有一名男子不適，坐在場邊稍作休息。惟事主突然暈倒昏迷，其隊友即時向李教練求助。李教練趕往現場，發現事主已經失去知覺，手腳開始僵硬，並有失禁情況，於是為他施以心外壓急救，並着其隊友到球場辦公室取來自動心臟除顫器及報警求助。經2分鐘心外壓急救後，事主開始恢復意識，將其交由救護車送院治理。

李教練形容當時「好危急，即刻跑過去幫佢，揼低晒所有嘢。」指考取急救牌多年，以往處理過骨折、中暑，但未處理過心臟病發意外。他表示「都開心救咗一個生命」，會向隊友、學生講述事件，強調幫忙別人的重要性，「去幫手起碼自己個心都舒服啲。」