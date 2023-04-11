西貢村長墮斃｜英國回流樂於助人　胞弟痛失手足：遇到意外無辦法

西貢企嶺下新圍的71歲村長何連生，昨日（10日）協助租客安裝熱水爐時，疑意外從座廁上滑倒，後腦着地昏迷，送院搶救後不治。原來村長多年前偕妻子由英國回流返港，一向樂於助人，任何村民、甚至是隔離村，有事求助，幾乎從不「托手踭」。家人和村民對他今次幫人時出事也感到十分婉惜，胞弟慨嘆：「今次遇到意外無辦法啦！」



何連生村長（中）樂於助人，村民對其離世均感婉惜。

何村長與家人同住企嶺下新圍，年逾90歲的母親已經由家人告知噩耗，雙眼通紅呆坐一旁；媳婦（死者妻子）和另一名兒子（死者胞弟）等陪伴在旁。

胞弟稱，死者與妻育有一對子女，一家人早年移民英國，退休後偕妻子回流返港。胞弟說：「阿哥做咗兩屆村長，08年開始，今次冧莊，無人同佢爭嘛！」

胞弟續說，村長在英國生活時水電裝修一腳踢，退休回流後將自己強項貢獻坊眾。「佢好鍾意幫人，逢係村民問親嘢，譬如維修裝修都幫手，有人嗌到都去做，就算唔係呢條村，隔離村都去做。佢好叻，咩都識，佢喺英國咩都係自己做，水電呀咩都識做。今次遇到意外無辦法啦！」村民對他的離世，莫不感到可惜。

事發於昨日（10日）下午5時許，何連生村長得知一村屋單位的租客需要安裝熱水爐，但欠缺工具，他遂借出工具，更親力親為協助安裝。其間他站在座廁上工作時，疑不慎滑倒向後倒地，後腦着地暈倒，送院搶救延至傍晚6時19分不治。