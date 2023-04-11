揭T牌文件為影印本　5人涉虛假文書等罪被捕　其中1人為休班警

消息稱，警方重案組人員，於昨日（4月10日）在青衣拘捕一名休班警員，涉嫌「行使虛假文書」被捕。據了解，警方新界南交通部人員，昨日在青衣區截獲4輛掛有T牌的私家車，發現上述車輛上的試車牌照，均為彩色影印本而非正本，遂將上述4名司機拘捕。其中一名男司機，據悉為休班警，本身隸屬天水圍分區。據知，有人向同僚表示，當時是應朋友要求，將車輛運送到另一地點，對於虛假文書一事「毫不知情」，事件轉介予重案組跟進。事件涉及一間售賣水貨車的公司，該公司報稱持有試車牌照的正本，並將影印本放在水貨車輛。而涉事的4張T牌，均為不同號碼。警方隨後將水貨車公司的負責人拘捕。



警方就事件回覆《香港01》指，新界南總區交通部執行及管制組人員，昨日（4月10日）於青衣葵青路發現4輛掛有試車牌照的私家車形跡可疑，遂上前截查。人員經初步調查，懷疑該4輛私家車的試車牌照為複印文件，遂以涉嫌「行使虛假文書」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照的車輛」拘捕該3男1女司機，年齡介乎29至68歲。

案件交由葵青警區重案組跟進，經進一步調查，懷疑該3男1女司機曾被一貿易公司負責人指使他們使用該些複印文件，遂同日以「協助或教唆他人行使虛假文書」、「協助或教唆他人駕駛時沒有第三者保險」及「協助或教唆他人駕駛未獲發牌照的車輛」拘捕該名65歲貿易公司負責人。所有被捕人已獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。

警方證實，其中一名45歲被捕男司機為一名休班警務人員，現已被停職。重申警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。