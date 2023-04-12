警破33宗網騙案拘33人　涉款$3,200萬　中年女陷網戀被呃$800萬

科技騙案沒有收斂迹象，警方過去三周偵破33宗詐騙案，騙款近3,200萬元，單一損失最大金額案件涉及一名受害中年女士，誤墮網上情緣騙案失800萬元。警方經調查後，以「洗黑錢」罪名總共拘捕33人，大部分被捕人收取數百元報酬，向詐騙集團提供自己銀行戶口，以便集團收取騙款。



觀塘警區刑事部督察鄧智成交代案情。（梁偉權攝）

觀塘警區刑事部督察鄧智成交代案情指，今年首季收到296宗有關科技罪案的市民求助，當中273宗屬於騙案，比去年同期上升112宗，升幅達大約六成九，金額由1,130萬元增至2,888萬元，上升大約1.5倍。

觀塘警區刑事部上月22日至昨日（11日）進行代號「曉光」的打擊科技罪案及詐騙案行動，警方偵破33宗詐騙案，主要是投資騙案、求職騙案、網上情緣騙案和網上購物騙案，涉款3,162萬元，案件涉及52名受害人，分別是24男28女，年齡介乎19至67歲，當中最大損失案件是一宗網上情緣騙案，一名中年女士損失800萬元。

警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐罪」及「洗黑錢」罪名拘捕24男9女，年齡介乎19至64歲，大部分被捕人是傀儡戶口持有人，以數百元報酬向詐騙集團提供自己銀行戶口，集團藉此收取騙款，部分被捕人更有黑社會背景，警方檢獲多部手提電話、銀行文件和銀行卡，以作進一步調查。

鄧智成呼籲市民切勿向其他人提供自己銀行戶口、信用卡和網上支付工具，否則有機會觸犯「洗黑錢」罪，一經定罪，可被判囚14年和罰款500萬元，如有懷疑，請致電「18 222」和警方聯絡。