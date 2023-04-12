黑社會招攬向「債仔」淋油收數　警拘15人包括9名青少年

「借定唔借？還得到先好借！」有財務公司以年利率130%放債，一旦遇到「債仔」未能還錢，就會聘請三合會收數，以「搵快錢」利誘年少無知的青年上門滋擾、張貼恐嚇字條和淋紅油，半年間在沙田區干犯14宗同類案件，警方經調查後一網成擒拘捕15人，當中9人尚未成年，年紀最細為一名14歲學生。



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涉案14男1女年齡介乎14至35歲，報稱學生、廚師、商人及無業，包括一名財務公司負責人、5名中介人，以及9名被委派收債的人士，當中9人未成年。他們涉嫌「刑事毀壞」、「遊蕩」、「以過高利率放債」及「違反放債人條例」罪名被捕，所有人正被扣查。

若欠債人未能準時還款，公司就會聘請三合會收數，他們以「搵快錢」作為招徠，吸引年少無知的青年代勞。（陳傲淇攝）

沙田警區反三合會行動組督察蔡棋韜交代案情指，沙田警區近日留意到區內非法收債活動有上升趨勢，今年2月起展開一個名為「火瞳」的打擊非法收債行動，偵破14宗由去年7月至今年1月發生的案件，揭發有財務公司以年利率130%放債，債務由數萬元至50萬元不等，若欠債人未能準時還款，公司就會聘請三合會收數，他們經網上遊戲、外出娛樂消遣、朋友介紹等方法進行招攬，並以「搵快錢」賺取數百元至數千元報酬作為招徠，吸引年少無知的青年代勞，上門滋擾、張貼有恐嚇成分的字條和淋紅油，警方檢獲大量證物，包括紅油罐、手機、電腦主機及被捕人犯案時所身穿的衣著，警方繼續致力打擊相關罪行。

沙田警區反三合會行動組督察蔡棋韜交代案情。（陳傲淇攝）

蔡棋韜亦指，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，遊蕩和刑事毀壞一經定罪，分別最高可被判囚2年和10年，即使被定罪人未成年，亦有機會留有案底，法庭亦可能判處羈留性刑罰，例如勞教中心、更生中心或教導所，提醒年青人切勿被不法分子利用而斷送前途。