涉以速遞公司包裝紙派送私煙　海關拘男職員　單位檢$21萬私煙

一名速遞公司職員涉利用秀茂坪安達邨公屋單位開闢成私煙儲存倉，甚至懷疑職務之便，以速遞公司包裝紙協助分銷和派送，惟仍被海關識破，今日（12日）採取拘捕行動，檢獲逾5萬支懷疑未完稅香煙，市值21萬元。



海關在涉案公屋單位檢獲56,840支懷疑未完稅香煙，市值21萬元，應課稅值14萬元。（海關提供圖片）

海關稅收罪案調查科高級調查主任陳勝龍交代案情指，今日下午4時許，關員根據線報往秀茂坪安達邨進行反私煙行動，在謙達樓截查一名28歲男子，並在單位檢獲56,840支懷疑未完稅香煙，市值21萬元，應課稅值14萬元，並拘捕該名男子。被捕男子獨居上址兩至三人單位，由另一名家庭成員登記，並報稱速遞公司職員，海關相信有人將屋邨單位用作私煙儲存倉，懷疑職務之便，利用速遞公司包裝紙進行分銷和派送，供應給本港市場。

關員拘捕一名28歲男子。（梁偉權攝）

陳勝龍指出，海關採取情報主導方式打擊不同罪案，一旦有案件涉及公屋單位，在案件完結後，會通知房署跟進，住戶將會被扣7分，海關提醒市民，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。