2男涉潑水節向警員、記者射水被捕　警：別有用心圖破壞社會安寧

警方拘捕兩名分別25歲及26歲男子，涉嫌於上周日（9日）九龍城潑水節，針對警員及記者射水。九龍城警區刑事部總督察張樂泉表示，警方根據現場觀察及翻查大量片段，發現被捕2人及另外4名男子，不斷用水槍及水樽近距離射向警員及媒體工作者，企圖破壞社會安寧。警方不排除事件有預謀安排，亦不排除會有更多人被捕。



九龍城警區刑事部總督察張樂泉表示，警方為確保參與人士人身安全及活動順利進行，會安排適當人手維持公眾治安，本來與眾同樂的活動，被個別人士「別有用心」，針對維持治安的警務人員及其他參與人士。當中被捕2名男子及另外4名男子，不斷用水槍及水樽近距離射向警員及媒體工作者，企圖破壞社會安寧，整個過程維持3分鐘。其後他們將影片加入煽動字眼，分享到網上平台。

警方經調查後，今日（12日）於紅磡及九龍城拘捕兩名男子涉嫌「公眾地方作出擾亂秩序行為」，兩人正被扣留調查。案件由九龍城警區重案組第一隊調查，不排除事件屬有預謀安排，亦不排除會有更多人被捕。

九龍城警區刑事部總督察張樂泉交代拘捕行動。（黃江奇攝）

張樂泉重申，就任何慶祝活動警方會盡力適當安排，確保參與人士能享受節日及順利進行，但慶祝活動不是讓個別有心人士乘機發洩，希望市民理解，切勿影響在場執法警務人員。

據了解，當中25歲被捕男子網名「勇狗」，其頻道兩天前曾上載片段，拍得潑水節當日數名男子包括一名紅衣男，曾以水槍射向警員及TVB記者。