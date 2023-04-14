兩賊闖文青雜貨舖掠名錶　店主痛心先父遺物被偷﹕最值錢嘅係意義

深水埗一間出售精品及中古貨品的雜貨店發生爆竊案，店內包括多隻手錶等物品被盜，初步點算總值約60萬。今日（14日）下午2時許，34歲姓李負責人返回位於大南街172號店舖準備開舖，發現玻璃門鎖頭及捲閘有撬開痕跡，店舖被人搜掠，玻璃飾櫃內約26隻手錶不翼而飛，當中包括勞力士、卡地亞、奧米茄及伯爵錶等名牌，價值約58萬元。另外，店內4,800元現金及價值3萬元的鑽戒不見了。



店主翻查閉路電視，發現今日凌晨約3時，兩名男賊人戴上口罩、鴨舌帽及攜有大袋，闖入店內搜掠，店內貨品包括衫褲、鞋履、雨傘、手袋、書籍、卡式帶，連店主父親留下的遺物亦被盜去。店主在社交媒體表示，因應事件「今日開始，無限期停業」。



警員到場調查。（梁偉權攝）

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多隻手錶被盜 包括父親遺物

店主透露，STOREROOMS店開業約5年，搬到上址僅3年，並沒有購買店舖保險。店主在Instagram專頁大嘆「最值錢嘅唔係錢，係意義」，包括店內放置一隻離世父親留下的手錶，亦被賊人盜去。而是次損失最大為一隻勞力士Day-Date二手錶，價值約10萬。店舖又指稍後將公開所有失物資料，希望贓物流入市面亦能供人辨認，至於客人寄賣以及維修的手錶被盜，店舖會想辦法賠償。

翻查店舖資料，店內售賣不少中古物品，種類繁多，有復古手錶、雨傘、首飾、衣服，深得年青人喜愛，多間媒體曾報導該店。店舖亦於Instagram表示於今日起將無限期停業，藝人阮小儀、陳漢娜及麻利亦在帖文留言，對事件感到驚訝。

警方表示，經初步調查，案件列爆竊，交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。現正追緝兩名男子，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲。