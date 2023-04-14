將軍澳景林邨屢現懷疑虐鴿案　20野鴿遭折翼拔毛　警去年曾拘一男

將軍澳景林邨近月接連發生懷疑虐鴿事件，有街坊及義工於去年9月起，陸續於邨內發現超過20隻野鴿受傷，包括懷疑被人折翼及拔毛，曾經兩度報警，惟情況仍然持續，形容「直情係無王管」。

警方表示，將軍澳警區於去年9月及今年2月接獲兩宗懷疑白鴿被殘酷對待報案，去年11月曾拘捕一名66歲男子涉嫌「殘酷對待動物」，案件仍在調查中。



張先生表示景林邨去年至今陸續發生近20宗懷疑虐鴿事件，有野鴿疑被人折翼。（讀者提供）

景林邨去年9月至今陸續有街坊及義工發現發生懷疑虐鴿事件，數量超過20隻，讀者張先生表示，事發位置均為景林邨景棉樓附近一帶，包括有野鴿懷疑被人折斷雙翼及雙腳，亦有野鴿疑遭強行拔毛。張先生及義工過去曾經兩度報警，惟虐鴿事件仍持續發生。

至周二（11日）張先生再發現有5隻野鴿於景棉樓外石春地懷疑被人虐待，當中4隻疑被折斷雙翼，一隻疑被拔毛，而於前日及昨日（12及13日）亦再分別發現受傷野鴿。張先生形容情況失控，就此再通知警方負責隊伍，「黐線在於係同一條邨同一個地方（發生），係匪夷所思，香港唔可能搞到咁樣，直情係無王管」。

《香港01》記者到景林邨視察，發現邨內「鴿蹤」處處，於行人通道、大樹等亦有野鴿流連。（梁偉權攝）

《香港01》記者到景林邨視察，發現邨內「鴿蹤」處處，於行人通道、大樹等亦有不少野鴿流連，居民見怪不怪，即使有野鴿在身旁草叢覓食亦若無其事。街坊胡小姐表示，附近公園不時有野鴿流連，情況已存在多年，亦曾經見過有人餵飼野鴿。胡小姐於上星期亦曾發現一隻野鴿腿部折斷受傷，惟未見有人疑似虐鴿。

街坊：任何動物都有生存權利

另一名街坊何先生表示，曾有聽聞附近有人虐鴿，包括腳踢、拔毛等，「整到佢飛唔到」，自己亦曾間中見過有野鴿受傷。何先生又指，以前有不少長者喜歡以麵包碎餵飼野鴿，吸引不少野鴿流連，但餵鴿情況近期已減少。何先生批評虐鴿行為不當，「如果你話佢傳播細菌，政府都會做嘢啦，唔需要你執行私刑，任何動物都有生存權利」。

警接兩報案 去年11月拘六旬漢

警方表示根據紀錄，去年9月至今年4月11日，將軍澳警區共接獲兩宗懷疑白鴿被殘酷對待的報案。將軍澳警區動物罪案警察專隊接手調查有關案件，就去年9月18日接獲的相關報案，經深入調查後，人員於去年11月3日拘捕一名66歲本地男子，涉嫌「殘酷對待動物」，案件仍在調查中。將軍澳警區其後於今年2月24日接獲另一宗涉嫌「殘酷對待動物」，案件仍在調查階段，暫未有人被捕。