警首破假身分實名登記電話卡集團拘4人　逾7300張卡涉最少3騙案

電話卡實名制今年2月實施後，警方首次搗破一個以虛假身分登記電話卡的犯罪集團，檢獲6.5萬張電話卡，其中逾7,300張相信以虛假身分進行「實名登記」，相信有關電話卡是用作代人收取開啟社交平台帳戶的一次性密碼，以賺取利潤，同時詐騙集團利用案中電話卡新開社交平台帳戶，發放釣魚信息進行詐騙，涉及最少3宗網上購物騙案，涉款逾1.6萬元。警方在行動中拘捕4人，包括集團骨幹成員，相信已經瓦解集團及其營運據點。



警方檢獲6.5萬張電話卡，其中逾7,300張涉續以虛假身分登記實名制，涉及最少3宗網上購物騙案，涉款逾1.6萬元。（朱永倫攝）

電話卡代收社交平台一次性密碼 每卡賺10至20元

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，警方本月初接獲情報，懷疑有人利用虛假身分證資料，大量進行電話卡實名認證，調查後發現，有人由去年3月起收購大量數據卡，透過電腦及俗稱「貓池」的電話數據機，連接網上中介平台，代收啟用社交平台帳戶的一次性密碼，以賺取利潤。

但自今年2月電話卡實名制實施後，犯罪集團更開始使用假身分證資料進行實名驗證，登記最少7,387張電話卡。他們會同時將數十甚至數百張電話卡插入電話數據機操作，警方相信每張用作代收社交平台一次性密碼的電話卡，犯人可從中賺取10元至20元利潤。

警方表示，涉案犯罪集團以登記的電話卡，代他人收取啟用社交平台帳戶的一次性密碼，相關帳戶則被詐騙集團用於網絡騙案。（朱永倫攝）

拘4人包括最少兩骨幹 印傭涉網購騙案被捕

網絡安全及科技罪案調查科經調查及分析後，鎖定犯罪集團的4名成員，昨（15日）進行代號「彰義」行動，在長沙灣及秀茂坪的工業大廈及住宅單位，分別以涉嫌行使虛假文書罪拘捕3名報稱本地男子，年齡介乎24至28歲，以及以涉嫌以欺騙手段取得財產罪拘一名35歲印尼籍女子。

網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，相信最少兩名被捕男子是集團骨幹成員，負責安排購買大量電話卡，他們亦可能涉及其他罪行。至於被捕印尼籍女子，據了解她本身是家庭傭工，涉嫌利用該批電話卡，在其中一宗網上購物騙案當中，與事主在社交平台上溝通，正調查眾人在另外兩宗網騙案的角色。

戴子斌表示，今次是今年2月電話卡實名制以來，警方首次發現有在港活躍的犯罪集團，使用虛假身分大量登記電話卡。行動中警方檢獲95部電話數據機、29部電腦、7部手提電話、一部路由器，以及6.5萬張電話卡，估計犯人並非只從單一渠道獲取相關物品，警方正調查涉案物品的來源，不排除更多人被捕。警方相信犯罪集團自去年3月起運作，自今年2月起因應電話卡實名制，而開始使用虛假身分登記電話卡，相信今次行動已瓦解集團的營運據點，可阻止進一步的案件在本港發生。

警方展示檢獲的證物。圖左起為網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌、警司譚威信及高級督察朱婉湉。（朱永倫攝）

使用虛假文書罪一經定罪最高可判囚14年；以欺騙手段取得財產罪，一經定罪則最高可監禁10年；明知而售賣電話儲值卡予犯罪集團進行違法活動，亦可能干犯協助及教唆犯罪。警方呼籲市民切勿以身試法。