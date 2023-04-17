食店侍應疑向食客喊「隻揪」　目擊者：食客先挑釁多次叫「X你」

九龍灣德福廣場一間台式食肆昨日（16日）發生侍應與食客糾紛案，事件中的食客何先生向《香港01》稱，用膳期間與27歲姓李男職員爆發罵戰，對方一度揚言要「隻揪」，於是報警。

事件引來外界關注，當時身處現場的目擊者朱先生向《香港01》表示，事件源於食客（何先生）不滿飲料遲遲未來，於是向侍應投訴，其間食客曾挑釁爆粗，而且未有收口，多次大聲向侍應狂叫「X你」，最終導致侍應還口揚言「隻揪」。朱先生認同該名職員情緒管理較差，但始終是食客挑釁在先，希望「補充經過，令事件變得全面」。

警方表示，昨（16日）午4時許，接獲一名61歲姓何男子報案，指在德福廣場一間台式食肆用膳期間，因等候食物時間長和職員態度有問題，和職員發生爭執，警員到場調查，案件列作「糾紛」處理，毋須警方跟進。《香港01》已就事件涉事飲食集團了解，正等候回覆。



涉事員工在場助查。（讀者何先生提供）

朱先生憶述，事發昨午3時許，他與妻子前往九龍灣德福廣場一間台式食肆用膳，涉事食客何先生和何太則坐在旁邊，店內食客均以自助形式落單。當時食肆滿座，朱先生和太太叫了飲料，但等候20至25分鐘都未有，食客可以叫侍應斟水。

其間何先生向侍應大聲投訴「嗌咗杯飲嘢未到」，該名侍應解釋已經催促廚房，詢問何先生是否需要取消，但何先生拒絕取消飲料，而且愈來愈激動。該名侍應表明希望何先生減低聲量，最終何先生爆粗辱罵侍應，侍應情緒失控才揚言「隻揪」，而何先生多次狂叫「X你」，雙方互相指責。朱先生立即勸架，又指自己早何先生兩分鐘落單，但飲料同樣未到。

事件驚動經理到場調庭，並向食客道歉，又叫該名侍應前往廚房冷靜，而何先生「埋單」後三度折返食店，要求經理繼續跟進事件，最終報警。

朱先生擔心有人無辜被捕，於是應食肆要求留下聯絡電話，方便日後錄取口供。他認同「職員EQ無咁高」，但「何先生挑釁在先，同樣都有責任」，希望補充事件細節，以免外界有誤解。

何先生早前向《香港01》表示，昨午約3時10分，他偕妻子結伴前往涉事食肆午膳。約10分鐘後以自助形式落單，點了1碗牛肉麵及1杯凍芒果冰。惟兩人呆等近40分鐘，直至下午4時，飲料仍遲遲未到。何先生遂向涉事男職員查詢，對方卻回覆「前面仲有好多單」，且態度欠佳，雙方因此發生爭執。何先生指，對方揚言要「隻揪」，他立即向經理投訴及要求報警，但經理亦未有理會，他遂自行報警。

何先生表示，警員到場調查後，指「隻揪」並非恐嚇，故不涉刑事成分。他其後如常結賬，但認為事態嚴重，事件不但反映出該員工態度惡劣，他亦認為該職員未能控制自己情緒，恐會影響食客安危，故決定電郵該食肆所屬的太興集團投訴，希望集團正視，以免其他食客有同樣遭遇。