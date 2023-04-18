落馬洲河套方艙醫院高爾夫球車撞欄　4保安受傷　1拋出車外命危

落馬洲河套區方艙醫院今日（18日）發生工業意外。一輛載有4名保安員的高爾夫球車，轉彎時輾過碎石導致失事撞欄，其中一名女乘客拋出車外，頭部着地重傷昏迷，經接受手術後情況危殆，另外3人亦告受傷送院治理。



據了解，涉事高爾夫球車主要用作接載職員往返工作區及休息區，或是運送簡單物資，事發時各人正值工作時間。頭部重創的65歲姓黃女乘客昏迷，被送往威爾斯醫院救治，情況危殆，男司機姓余65歲頭部受傷，兩名同為52歲，分別姓楊及姓彭的女乘客，亦分別手部、頭部及背部受傷，3人清醒分別被送往威爾斯醫院及北區醫院治理。

事發於上午11時29分，高爾夫球車轉彎期間疑輾過碎石，導致失事撞欄，其中姓黃女乘客拋出車外，頭部着地，重傷昏迷，衣服也染有鮮血。救護車到場將昏迷的女傷者，與及前額受傷的男司機送往威爾斯醫院搶救，其餘兩名傷者送往北區醫院治理。警方正調查意外原因。

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男司機前額受傷送院。

翻查資料，河套區方艙醫院由中央援建，去年尾正式移交特區政府後從未使用過。今年2月，特首李家超被問到會否清拆河套區方艙醫院時表示，會考慮作短期用途，例如青年旅舍、交流活動或其他短期用途。