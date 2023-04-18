物流公司海迅被指拖薪　逾千員工受影響　專頁製Meme圖幽默追薪

物流公司「海迅供應鏈」傳出拖欠薪金的醜聞，料逾千名員工受影響，該公司的司機及職員向《香港01》透露，公司每月7日出糧，適逢本月7日為復活節假，員工原以為假期後便會支薪，結果一拖再拖。有員工直接向公司查詢，稱人事部口頭回覆指14日及17日前會出糧，豈料承諾一一落空。有人上周在Facebook成立專頁，讓同事有平台可以吐苦水及交流資料，專頁Admin更苦中作樂不斷製作Meme圖諷刺公司高層及追薪。

勞工處回覆指，正了解有關事件，並正就僱員權益事宜與僱主聯絡，呼籲如有僱員對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，勞工處會提供適切協助。《香港01》已致電及電郵海迅查詢，截稿前未獲回覆。



海迅供應鏈有龐大車隊，網頁顯示有826輛車。（網站截圖）

有員工成立「X迅供應鏈」專頁，以諷刺公司拖欠薪金，專頁Admin向《香港01》透露，海迅約有200名文職員工，另有數百名司機及跟車工人，員工人數逾千人（公司網頁顯示直接聘用的員工有2000人）。他表示，每名員工人工約2萬元，以此推算拖欠的薪金逾千萬元。他指，公司每月7日出糧，適逢本月7日是復活節假期，員工原以為出糧日會順延至長假期後，豈料至今仍未獲發薪金。

Admin指，公司平日已有拖糧「前科」，「但都係遲咗1至8日不等」，當中以司機及跟車工人情況較為嚴重，但今次全公司被拖薪，規模之大，較為罕見。他表示，今次多數同事親身到人事部查詢，「因為電郵唔會覆，電話唔會聽」，惟人事部僅口頭解釋指「紅日公司未過得切數」或「未收到數」等，又一度聲稱14號及17號前會出糧，結果承諾一再落空。

公司網頁顯示直接聘用的員工有2000人。（網站截圖）

Admin表示，其實公司手上有多個大客，包括百佳、惠康、7-11、屈臣氏、友和及實惠等，生意理應不俗，即使有數期，也難以相信公司沒有預留資金出糧。Admin直言無法確認公司是否陷入財困，但據他所知，公司平時有訂購「倉庫管理系統」及「貨車定位系統」維持日常運作，但近期因未有繳交「貨車定位系統」的費用，已被供應商暫停服務。

他續指，公司沒有工會協助追薪或發起工業行動，「好多同事係敢怒不敢言，除非去到唔撈啫」。而他成立專頁的原意也並非為追薪，只是想讓同事有個網上平台可以報料、交流資訊及吐苦水，「只係比各位苦主圍爐取暖，（公司）拖糧拖數就成日㗎喇。」專頁成立一周，至今有逾100 Like數，估計大部分是同事，Admin這星期更以天線得得B、「印尼肥仔」及蓮花圖做素材，改圖諷刺公司高層拖薪。

專頁Admin更苦中作樂不斷製作Meme圖諷刺公司高層及追薪。（facebook專頁「X迅供應鏈」截圖）

員工：近月拖薪情況嚴重 多次向主管追薪不果

在海迅仼職長工的司機阿Man（化名）指，公司近幾個月拖薪情況愈來愈嚴重，並形容今個月尤其離譜。他指，不少司機及跟車工人日曬雨淋賺取血汗錢，結果卻有汗出無糧出。他已在公司群組多次追薪，但主管也未有確實答覆何時支薪。

以他所知，部分同事由去年聖誕節起已被拖欠薪金，有些同事因要供樓或養妻活兒，實在無法忍受公司慣性拖糧，已經轉行做裝修。他坦言近日也陸續有同事離職，人手緊張，所以公司仍不時在網上招聘。

另一名兼職司機D先生（化名）坦言，公司平時都不會準時出糧，但遲一兩日尚可接受。而他上周二（11日）亦已Whatsapp主管了解情況，獲對方口頭回覆：「全公司都未，話14號前喎」，豈料14日仍然無糧出，主管再回覆指：「唔清楚喎，你打去公司問啦，我哋全部人都未出。」D先生現時被拖欠約1.6萬元人工，他坦言尚有正職要兼顧，暫時未打算去勞工處求助，只希望公司盡快支薪。

D先生表示，海迅在物流業界中也算是頗具規模的公司，全港多區均有貨倉，並且承接多間知名零售商及公營機構的生意，估計生意不錯。D先生續指，海迅的司機同跟車工人分為長工、判頭及兼職等，人工各有各計法（以運貨量或時薪計），近期拖薪問題已嚴重打擊士氣，部分貨倉的判頭因未收到上月薪金已拉隊走人，不少兼職工人暫時未有再報更，以免損失更大。

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勞工處指正了解事件 積金局未發現拖欠強積金供款

勞工處表示正了解有關事件，並正就僱員權益事宜與僱主聯絡。勞工處又呼籲，如有僱員對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，本處會提供適切協助。

積金局發言人指根據初步調查資料顯示，截至今年3月份（供款日為今年4月 11日），海迅供應鏈有限公司、海迅人力資源有限公司、俊廷物流有限公司及勵建有限公司，沒有拖欠強積金供款的情況。

積金局在今年2月份，曾接獲一宗針對海迅供應鏈有限公司的投訴個案，惟投訴人隨後發現因自己年過65歲，僱主及僱員雙方均無須為其作出強制性供 款，故已撤回有關投訴。除此之外，積金局並無收到其他投訴個案。積金局呼籲，若有關員工懷疑僱主沒有為其登記加入強積金計劃或出現 拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局熱線 2918 0102 或電郵 ( mpfa@mpfa.org.hk) 與積金局聯絡，以便局方跟進並提供協助。